Ранее судимая жительница Алматинской области совершила кражу в ТРЦ.

В Астане сотрудниками криминальной полиции ДВД города задержана ранее судимая жительница Алматинской области, которая 17 августа в ТРЦ «Керуен» совершила кражу портмоне из кармана пиджака Посла иностранного государства в Республике Казахстан. Об этом сегодня в ходе брифинга о криминогенной ситуации в стране сообщил официальный представитель МВД Алмас Садубаев, передает Zakon.kz.

Кроме этого, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области в Рудном был задержан ранее судимый местный житель, у которого по месту проживания изъят гранатомет «РПГ-22».

В Костанае задержан житель города, который украл из обменного пункта 392 тысяч долларов. При обыске в квартире задержанного изъят автомат «АК-103» и патроны к нему.

В Жамбылском районе Алматинской области сотрудниками управления по борьбе с экстремизмом и криминальной полиции ДВД Алматы задержан житель Туркестанской области, который ограбил ТОО в Алматы на сумму порядка восьми миллионов тенге.