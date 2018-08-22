16 августа в дежурную часть Арысского РОВД поступило сообщение от жителя Шымкента о том, что его наняли неизвестные и попросили перевезти скот.

Подозрение водителя вызвало отсутствие у клиентов документов на скот, о чем он и сообщил в полицию.

В результате принятых оперативных мер полицейские Арысского РОВД задержали скотокрадов по «горячим следам» по дороге в Шымкент. Ими оказались четверо жителей Туркестанской области.

Установлено, что подозреваемые украли трех коров у местных жителей, которых спрятали в одном из хозподворий. Затем они наняли грузовую автомашину, чтобы перевезти скот в Шымкент на продажу, но были задержаны полицией.

По данному факту проводится досудебное расследование. Изъятая в качестве вещественных доказательств похищенная скотина возвращена законным владельцам.

В настоящее время полицейскими установлена причастность задержанных к более 10 фактам кражи скота на территории трех районов области. Ведется следствие.

Руководство Арысского РОВД выразило благодарность жителю Шымкент за проявленную бдительность и оказание помощи полицейским в раскрытии кражи скота и задержании подозреваемых.