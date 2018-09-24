В день осеннего равноденствия начинается астрономическая осень, и погода в большинстве областей республики ожидается по-осеннему дождливая и прохладная.

Такая погода будет связана с циклоном и холодными атмосферными фронтами, смещающимися на Казахстан с районов Западной Сибири. Лишь в западных областях республики под влиянием юго-западных тропосферных потоков и поля повышенного атмосферного давления ожидается тёплая и без осадков погода,передает РГП «Казгидромет»

В Шымкенте в выходные дни без осадков. Днем до + 25 градусов, ночью до 16 градусов выше ноля.