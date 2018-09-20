В Шымкенте выровняли цены на хлеб. Об этом заявили в Ассоциации хлебопекарей города.

По словам председателя Ассоциации «Нан» Абдумалика Комекбаева на протяжении нескольких лет, несмотря на то, что для юридических лиц повышались тарифы на коммунальные услуги (с 2016 года вода подорожала на 24,7%, электроэнергия — на 27,2%), а также удорожание ГСМ (АИ-92 — 25,2%, Дизтопливо — 105,01%) по договоренности с акиматом города хлебопекари продолжали удерживать цены на продукт первой необходимости.

Благодаря этому, вплоть до 17 сентября стоимость одной булки хлеба стоил 50 тенге.

По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Шымкента Асета Абдраханова, акимат не оставался безучастным наблюдателем за ситуацией:

«После ряда переговоров с представителями Ассоциации хлебопекарей, была достигнута договоренность о приведение стоимости хлеба в соответствии с калькуляцией. Сейчас стоимость одной булки в Шымкенте составляет 60 тенге. Добавлю – со стороны акимата будет проводиться ежедневный мониторинг цен на этот социальный продукт. Иными словами, акимат не допустит дальнейшего повышения цены на хлеб».

Тем не менее сейчас стоимость хлеба в Шымкенте по-прежнему одна из самых низких в стране.