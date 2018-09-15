Обычно выражение «у меня аллергия на осень» имеет специфический смысл. Имеется ввиду, что человек не любит это время года. Но сейчас речь пойдет о настоящей осенней аллергии. Точнее о причинах, которые чаще всего становятся провокаторами этого заболевания именно осенью.

Осень ведь тоже бывает разной. Она не сразу становится слякотной и промозглой. Особенно у нас, на юге. В сентябре-октябре осень еще очень теплая, похожая, скорее, на северное лето, только более сухая. В это время все еще полно цветов, покрытых пыльцой, активно отцветают травы, готовые разбросать свои микросемена. В общем, причин для аллергии на пыльцу растений – полиноза – достаточно не только весной и летом, но и осенью.

В начале сентября все еще остается актуальной аллергия на солнце (фотодерматоз), на овощи и фрукты, которых как раз сейчас очень много. Сохраняется опасность укусов различных насекомых. Все эти неприятности не так безобидны, как кажутся на первый взгляд.

Еще одна распространенная причина осенней аллергии – пылевой клещ. Этот микроскопический паразит обитает в непосредственной близости от нас, в нашем жилище. Подушки, матрасы, ковры, залежи одежды в комодах и шкафах – его любимые места. На вторую половину лета и осень приходится самый активный период жизни пылевых клещей. И продукты их жизнедеятельности в огромных количествах проникают в дыхательные пути человека – как следствие, заложенность носа, кашель, хрипы.

Первая защита от этой напасти – регулярная влажная уборка, проветривание помещения. Не забывайте также почаще выбивать пыль из пледов, ковров и пылесосить мягкую мебель. Только при этом обязательно надевайте медицинскую маску, чтобы не наглотаться той самой заразной субстанции.

Интересно, что именно в конце сентября-в октябре врачи замечают увеличение больных с астмой. Многие связывают это с периодом высокой активности пылевых клещей.

Когда осень переходит в свою сырую фазу, приходит время плесени – еще одного опасного аллергена. Ее споры могут легко переноситься по воздуху. Непроветриваемые ванные комнаты, сырые подвалы и углы – настоящие «оазисы» для плесневых грибов.

Любители ворошить кучи сырых осенних листьев и вдыхать их запах тоже находятся в группе риска. «Аллергия на листья» – это не что иное, как аллергия на плесневые грибы, на их споры.

«Время плесени» в природе пройдет с началом первых заморозков. А вот в теплых сырых квартирах и домах плесень рискует задержаться надолго. Поэтому борьба с ней становится делом даже не эстетики, а сохранения здоровья. Особенно это касается здоровья детей: микоаллергозы (грибковая аллергия) тяжелее всего проявляются у них. У деток могут одновременно возникнуть и респираторные, и желудочно-кишечные, и кожные симптомы.

С приходом первых заморозков, которые у нас обычно наступают в ноябре, в зоне риска оказываются люди, у которых наблюдается аллергия на шерсть, ведь именно в это время настает пора носить шерстяные вещи – свитера, шарфы и т.п. Несладко в это время приходится и страдающим холодовой аллергией. Здесь совет один – старайтесь как можно меньше контактировать с «причинами» этих недомоганий. В первом случае шерсть замените на теплую синтетику и хлопок, во втором – старайтесь максимально защитить все открытые места на теле: не ходите без шапок, шарфов и варежек, держите все тело в тепле.

Ну, вот, вроде, мы прошлись по всему осеннему аллергокалендарю.

Теперь разберемся, как отличить аллергию от простуды? Осенью очень часто путают два этих заболевания – уж очень похожи у них симптомы: заложенность носа, насморк, кашель.

И все же отличить эти болячки друг от друга можно. Ну, во-первых, респираторные инфекции чаще всего сопровождаются повышением температуры тела, аллергия же практически никогда не вызывает такой реакции. Во-вторых, если вы предполагаете, на что может быть аллергия и постараетесь не контактировать с этим веществом, симптомы исчезнут без таблеток и уколов. Простуда же среагирует на антипростудные средства, а не на изменение образа жизни. Аллергические реакции часто сопровождаются зудом – чешутся нос, глаза. При простудных явлениях ощущения несколько другие.

Если вы аллергик со стажем, то уже знаете, как подготовиться к опасному сезону. Какими антигистаминными препаратами запастись, чего избегать. Новичкам же при симптомах аллергии нужно сразу идти к врачу. Не пережидать, когда само собой закончится Время-Х, а начинать лечиться. А то ведь какая аллергия – некоторая может перетечь в опасную хроническую болезнь, типа астмы. Или еще того хуже, привести к анафилактическому шоку – тяжелейшему проявлению аллергической реакции, угрожающей жизни.

Яна Котт

Аллергия является одним из наиболее распространенных заболеваний на Земле. Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения аллергией страдают около 40% населения нашей планеты. В современном обществе, когда окружающая среда постепенно, с каждым годом, становится все более загрязненной, продукты и вещи содержат большое количество химических добавок и синтетических материалов, риск появления аллергии очень высок. Немалое влияние оказывает и наследственность, так при наличии аллергии у одного из родителей в семье, риск развития аллергии у ребенка составляет 33%, а при наличии аллергии у обоих родителей составляет 70%.

Аллергия представляет собой специфическую (иммунную) реакцию организма на самые обычные вещества, такие как продукты питания, шерсть, пыль, бытовая химия. У большинства людей эти вещества не вызывают аллергии или каких-либо реакций организма. Но не у аллергика.

Механизм проявления аллергии в общих словах выглядит так. Как только в организм человека попадает вещество-аллерген, иммунная система воспринимает его как опасность и начинает вырабатывать антитела. Этот процесс способствует выработке гистаминов, поступающих в кровь. Именно гистамины и вызывают насморк, глазной зуд, кашель и другие симптомы аллергии.