Астанчанин поймал ребенка, упавшего с 10-го этажа

Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел минувшим днем на пересечении улиц Победы — Джангильдина.

Видео очевидцев появилось в социальных сетях, где в пользователи узнали своего соседа Артема Карева.

На кадрах видно, как ребенок висит на карнизе 10-го этажа. Мальчик едва держится и в какой-то момент и вовсе срывается. В последнюю секунду житель нижней квартиры ловит ребенка, тем самым спасая ему жизнь.

Как ребенок оказался в такой ситуации, неизвестно.

Между тем, в КЧС МВД РК сообщили, что здоровью мальчика уже ничего не угрожает, он передан родителям.