7 самых страшных пожаров в стране за последнюю пятилетку

На фоне пожаров в Абайской области вспоминаем, что еще горело в Казахстане за последние годы.

Итак, только в этом году в Казахстане произошло 122 лесных пожара. Об этом не так давно рассказала глава минэкологии Зульфия Сулейменова.

«Несмотря на принимаемые меры, в текущем году зарегистрировано 122 лесных пожара общей площадью более 19,8 тыс. га, из них покрытая лесом 1,3 тыс. га (6,6%). В основном пожары произошли на непроходимых заболоченных участках, покрытых камышами», — сообщила она.

Но это статистика текущего года. Вспомним о самых разрушительных пожарах за последние годы.

2022 год. Аманкарагайский лесной массив. 43 тысячи гектаров леса.

Наиболее крупный за последние годы пожар вспыхнул в Арманкарагайском лесном массиве Костанайской области. По данным МЧС Казахстана, выгорело 43 тысячи гектаров леса. Было эвакуировано 1800 человек из 5 сел области, сгорели 90 жилых зданий, 10 человек получили ожоги различной степени тяжести, погиб 1 пенсионер. Был объявлен режим ЧС местного масштаба. Для жителей развернули лагеря- некие временные убежища, а после построили пострадавшим новые дома.

2021 год. ЧС в Риддере.

10 мая 2021 года в Риддере бушевал крупный пожар. Огонь быстро перекинулся из лесного массива на город. Общая площадь лесного пожара составила 276,4 гектара, материальный ущерб ‒ 252 миллиона 472 тысячи 463 тенге. В результате пожара пострадал 51 участок, полностью сгорел 31 жилой дом и 37 хозпостроек. Пожар удалось потушить за двое суток. В Риддере была объявлена чрезвычайная ситуация. Погибла тогда женщина 1948 года рождения, ещё двое пострадавших мужчин были госпитализированы в отделение реанимации.