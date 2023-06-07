7 самых страшных пожаров в стране за последнюю пятилетку

На фоне пожаров в Абайской области вспоминаем, что еще горело в Казахстане за последние годы.
Итак, только в этом году в Казахстане произошло 122 лесных пожара. Об этом не так давно рассказала глава минэкологии Зульфия Сулейменова.
«Несмотря на принимаемые меры, в текущем году зарегистрировано 122 лесных пожара общей площадью более 19,8 тыс. га, из них покрытая лесом 1,3 тыс. га (6,6%). В основном пожары произошли на непроходимых заболоченных участках, покрытых камышами», — сообщила она.
Но это статистика текущего года. Вспомним о самых разрушительных пожарах за последние годы.
2022 год. Аманкарагайский лесной массив. 43 тысячи гектаров леса.
Наиболее крупный за последние годы пожар вспыхнул в Арманкарагайском лесном массиве Костанайской области. По данным МЧС Казахстана, выгорело 43 тысячи гектаров леса. Было эвакуировано 1800 человек из 5 сел области, сгорели 90 жилых зданий, 10 человек получили ожоги различной степени тяжести, погиб 1 пенсионер. Был объявлен режим ЧС местного масштаба. Для жителей развернули лагеря- некие временные убежища, а после построили пострадавшим новые дома.
2021 год. ЧС в Риддере.
10 мая 2021 года в Риддере бушевал крупный пожар. Огонь быстро перекинулся из лесного массива на город. Общая площадь лесного пожара составила 276,4 гектара, материальный ущерб ‒ 252 миллиона 472 тысячи 463 тенге. В результате пожара пострадал 51 участок, полностью сгорел 31 жилой дом и 37 хозпостроек. Пожар удалось потушить за двое суток. В Риддере была объявлена чрезвычайная ситуация. Погибла тогда женщина 1948 года рождения, ещё двое пострадавших мужчин были госпитализированы в отделение реанимации.
2018 год. Лесной пожар в ВКО.
21 мая 2018 года на территории резервата «Семей орманы» начался лесной пожар, сгорело более 300 гектаров леса. К счастью, обошлось без жертв. Тогда возгорание заметили сразу с наблюдательной вышки и потушить пожар удалось силами отделения Краснокардонского лесничества.
Пожары с человеческими жертвами и огромным ущербом были не только лесные. Вспоминаем самые яркие.
2018 год. 52 человека сгорели заживо в автобусе.
Страшная трагедия произошла зимой 2018 года. Тогда на 1068-м километре трассы Самара – Шымкент пассажирский автобус загорелся на ходу. Из него чудом смогли выбраться 5 человек. Все остальные, а это 52 пассажира, сгорели заживо. Позднее выяснилось, что причиной пожара было неосторожное обращение с огнём. Виновными в трагедии признали двоих водителей, каждый из них получил по пять лет лишения свободы.
2019 год. Гибель 5 девочек.
В ночь с 3 на 4 февраля 2019 года в Астане произошла страшная трагедия, вызвавшая общественный резонанс. Пять девочек сгорели во времянке в то время, когда родители ушли на работу. Самой старшей девочке было 12 лет, а младшей чуть меньше года. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, была разрушена кровля. Эта трагедия потрясла всю страну и заставила задуматься об условиях, в которых вынуждены жить семьи.
2019 год. Взрывы в Арыси
24 июня в 2019 году на складах боеприпасов в Арыси случилось возгорание, после чего прогремела серия взрывов. Погибли двое военнослужащих и местный житель, 165 человек были ранены. Были эвакуированы все 45 тысяч жителей Арыси. Их перевезли в близлежащие поселки, также были развернуты эвакуационные пункты в Туркестанской области и Шымкенте.
2021 год. Пожар на складе в воинской части в Жамбылской области.
17 погибших, 98 пострадавших и 1 пропал без вести. Таковы последствия взрывов на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, который произошел из-за пожара 26 августа. Детонация повлекла за собой не менее 10 взрывов. Жителей близлежащих поселков начали экстренно эвакуировать. Кровли домов разрушились взрывной волной. На складе находились часть боеприпасов перевезенных из склада Арыси, где годом ранее также произошел взрыв из-за пожара.