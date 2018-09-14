Житель Астаны совершил несколько краж в разных мечетях Астаны, передает Елорда Инфо. Находясь в мечети «Нур-Астана», он тайно похитил 12 книг «Құран Кәрім» стоимостью 70 тысяч тенге.

«В тот же день данный мужчина, будучи в мечети «Әл-Ғани», совершил кражу сотового телефона. Через несколько дней при совершении очередной кражи, он был задержан учениками мечети «Әл-Ғани»», — сообщили в суде Есильского района.

В ходе судебного процесса потерпевшие заявили о достигнутом между ними и подсудимым примирении.

Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.

Постановление не вступило в законную силу.