В общественную приемную партии «Нур Отан» обратились сотрудники детского сада Толебийского района. Они пожаловались партийцам на невыносимые условия труда в дошкольном учреждении.

По словам заявителей, «в государственном садике «Айсауле», что находится в Толебийском районе, творится настоящий беспредел. Заведующая, запугивая сотрудников, отправляет их без содержания, снимает с карточек работников заработную плату». Кроме того, по словам сотрудников дошкольного учреждения, в нем процветает коррупция. Зарплату задерживают, а руководитель оскорбляет подчиненных. Обратившихся выслушала депутат мажилиса Парламента Меруерт Казбекова.

Нургали Жартаев, охранник: «Я работаю в детском саду уже 4 года. И все это время приходится терпеть оскорбления, угрозы со стороны руководителя. Мы пришли сюда в поисках справедливости, куда мы только не обращались. Но ситуация не менялась. У нас такая практика: один человек выполняет функции сразу нескольких сотрудников, к тому же директор устроила на работу своего родственника и нашу зарплату отдает ему. А когда мы жалуемся, то она говорит, что мы можем уходить, если что-то не устраивает».

В сложившейся ситуации разбирается финконтроль. По информации районов, садик в Толе би не соответствует стандартам.

Жалобы обратившихся выслушала депутат Мажилиса Парламента Меруерт Казбекова. И тут же отчитывает районных представителей власти.

Жестко отреагировала на жалобу Меруерт Казбекова, депутат Мажилиса Парламента РК: «Три года госсредства тратились и не понятно на что. Ведь садик не соответствует требованиям. Вы, обратилась мажилисмен к сотрудникам Толебийского акимата, тянете и не принимаете меры специально. Понятно, что вы ее «крышуете», простите меня за сленг непарламентский, но именно вы довели людей, чтобы они так говорили. Они 3 года терпели беспардонность, игнорирование их элементарных интересов. Вы, представители власти делаете все, чтобы люди выходили на забастовки. Как вы работаете там, это же безобразие!»

Мажилисвумен вручила свою визитку обратившимся толебийцам. Меруерт Казбекова обещала, что будет держать ситуацию с детским садом на личном контроле. Она дала крайний срок — неделю, чтобы разобраться местным властям в ситуации. Итог будет озвучен 27 сентября. Было рекомендовано на период проверки временно отстранить руководителя детского сада от занимаемой должности.

Жанат Тохтарбай