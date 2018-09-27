К тутовнику с тысячелетней историей не иссякает поток паломников со всего Казахстана. О чем молят страждущие и какими легендами обросла местность в маленьком селе на юге Казахстана, сообщает Sputnik.

Удивительное дерево растет в селе Карнак Туркестанской области на месте старого захоронения. Это тутовник, возраст которого, как утверждают местные старожилы, составляет 1300 лет.

Легенды Карнака

Жители Карнака считают это дерево волшебным. Оно давно стало местом паломничества: люди из разных стран съезжаются к нему, чтобы помолиться и попросить тутовник об исполнении желаний.

По преданию, тутовник посадил в VIII веке предводитель арабов Кутейба ибн Муслим, который занимался распространением ислама в Средней Азии. Со временем дерево разрослось до огромных размеров. Предположительно, высота тутовника достигает девяти метров.

Сакральная сила

Тутовник – гордость местных жителей. Они говорят, что дерево смогло сохраниться до сегодняшнего времени только благодаря их заботе. Старожилы утверждают, что изначально здесь росло два дерева. Но десять лет назад дети по неосторожности сожгли одно из них.

После этого случая местные жители стали беречь уникальное дерево и усерднее ухаживать за ним. Территорию вокруг него огородили каменным забором, рядом установили скамейки.

Житель села Карнак, 67-летний Хаширмат Атажанов рассказывает, что раньше мало кто из не местных людей знал о существовании этого дерева. Лишь в последние годы после череды публикаций в СМИ поток паломников резко вырос. Сюда приезжают люди со всех уголков Казахстана.

«Люди приходят разными мольбами. Некоторые обматывают дерево белой тканью и читают Коран. Другие пьют воду из источника. В основном люди просят долгой жизни. Приезжали даже туристы из Канады», — отмечает он.

Говорят, что среди паломников были замечены и высокопоставленные чиновники.

«Мне рассказывал мой покойный отец, что бесплодные женщины приезжали сюда, ночевали возле дерева и вскоре беременели», — говорит Хаширмат Атажанов.

По его словам, несколько лет назад дерево затерялось в траве, все вокруг поросло бурьяном. Тогда жители аула собрались и своими руками расчистили проход к нему. Теперь они по очереди ведут дежурство и следят за сохранностью дерева.

Старожил уверен — дерево обладает уникальными силой и наполнено сакральным смыслом. Местные верят, что листья с тутовника срывать нельзя, иначе могут произойти неприятности.

Под охраной ЮНЕСКО?

Как рассказывают местные жители, уникальным деревом заинтересовались в ЮНЕСКО. Недавно в регион приезжал представитель этой международной организации, который пообещал провести исследования. Возможно после этого тысячелетний тутовник может войти в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.