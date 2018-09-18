Об этом сообщил заведующий сектором управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Наурыз Сугиралиев.

По его информации, 47% автобусов, курсирующих по мегаполису, уже превысили срок своей эксплуатации. Для обновления автобусного парка необходимо закупить не менее тысячи новых автомашин.

По планам городского акимата, 300 из них появятся уже в этом году, оставшиеся 700 – в 2019 году. Акимат Шымкента уже подписал соответствующий меморандум с компанией «БРК-Лизинг» и костанайской фирмой «СарыарқаАвтопром».

Отметим, сегодня в городе по 1090 маршрутам услуги оказывают 26 транспортных компаний. В ближайшем будущем на 30 автобусах планируется пилотно запустить электронное билетирование.