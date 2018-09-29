На прошедшей в Правительстве пресс-конференции министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал смерть полицейского в частной клинике Шымкента. Он заверил, что страж порядка умер от анафилактического шока, а никак не от врачебной ошибки, передаёт корреспондент BNews.kz.

«А кто сказал, что это ошибки? Анафилактический шок – это ошибка природы, может быть. Если говорить с юридической точки зрения, то понятия врачебной ошибки не существует в принципе. Есть вопрос ненадлежащего, халатного исполнения своих обязанностей. По ним предусмотрена административная, уголовная ответственность. Мы лишь хотим сказать о том, что нельзя привлекать людей к уголовной ответственности за несоблюдение стандартов. В остальном все смертельные случаи у нас в медицинских организациях в обязательном порядке проходят расследования Комитета охраны общественного здоровья. И, в случае выявления нарушений стандартов или ненадлежащего выполнения обязанностей, все материалы передаются в ДВД», — заявил министр.

Он отметил, что отклонение от стандартов, связанное с организационными вопросами или индивидуальными особенностями, не подвергается привлечению к уголовной ответственности, по ним решения принимаются на местах.

«Мы привлекать к уголовной ответственности в этой части не хотим. Сегодня у нас такая позиция. (…) Практически у любого человека есть подверженность аллергическим реакциям. При введении каких-то лекарств могут быть анафилактические шоки. Для этого в каждом случае собирается врачами в обязательном порядке анамнез о наличии аллергии. Мы сейчас подготовили приказ об изменениях стандарта оказания помощи при аллергических состояниях. То, что раньше было в клинических протоколах, перечень состояния применения лекарственных проб, будет уже в виде приказа. Наверно на следующей неделе он уже будет выпущен», — рассказал глава ведомства.

По его словам, данная мера вводится для ужесточения контроля за исполнением обязанностей врачей в целях сокращения случаев смертности пациентов от анафилактического шока.

Напомним, 25 сентября в одной из частных клиник Шымкента скончался сотрудник полиции. К гибели молодого сотрудника полиции Шымкента привело лечение от бесплодия. По словам родных мужчины, он скончался сразу после получения инъекций и капельницы. Врачи частной клиники, где и произошёл инцидент, утверждают, что пациент проходил лечение не в первый раз, соответственно препараты погибшему вводились и раньше.

Между тем, по данному факту в полиции всё же завели уголовное дело по 317 статье УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».