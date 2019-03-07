У международного медицинского центра «Жас-ай» в Казахстане — три отделения. Один находится в Астане, второй в Алматы. Не так давно известный медицинский центр заработал и в Шымкенте.

По словам учредителя клиники, главного врача Жасана Зекейулы, в день на прием записываются до 40 человек.

Жасан Зекейулы, профессор, академик «Я считаю, что мы добились такого успеха, благодаря спросу на наши услуги. Они доступные и качественные. В библиотеке имени Абая пройдет презентация моих книг. В сборник вошли мои наблюдения и размышления о разных жизненных ситуаций и я надеюсь, что они пригодятся в воспитании молодежи».

В центре «Жас-ай» готовы взяться за лечение любой болезни, кроме рака и туберкулеза открытой формы. Восточной медицине доверяют и горожане, и жители отдаленных районов.

«Я приехал из Созакского района. В 2009 году сильно заболел. Был инсульт. Правая рука и нога отказали. Говорить не мог. Узнал о докторе Жасан Зекейулы и поехал в Алматы. с 2009 года на лечении у профессора», — говорит пациент Ескермес Жаксымбетулы.

В медицинский центр заглянули и партийцы. Они просят помочь в лечении многодетных матерей. Руководство центра дало своё согласие. Это очередная поддержка центра «Жас-ай» за 15 лет работы.

Бахадыр Нарымбетов, первый заместитель председателя Шымкентского городского филала партии «Нур Отан»:»К нам в городской филиал партии приходят много людей. Среди них есть и многодетные матери, социально незащищенные слои населения, с детьми-инвалидами. Им порой не хватает денег на лечение, медицинский осмотр. И если мы объединимся, то мы сможем оказать необходимую поддержку».

В этот день презентовали и труды главного врача. В трёх своих книгах Жасан Зекейулы затронул разные темы. Одна из 200-от страниц посвящена воспитанию подрастающего поколения. Остальные — методам Восточной медицины.

Лицензия № 16 003 040 от 16.03.10 Акимат Алматы