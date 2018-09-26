Фильм «Айка» Сергея Дворцевого появился в отечественном прокате.

Однако картину, принесшую Казахстану первую в истории награду Каннского кинофестиваля, смогут увидеть не все соотечественники.

Показы драмы проходят только в алматинском кинотеатре, сообщает brod.kz

В центре киноленты «Айка» — девушка по имени Айка, нелегально работающая в Москве. Героиня пытается заработать денег, чтобы вернуть крупный долг. Незапланированная беременность, а впоследствии и роды, мешают ей достичь поставленной цели. Оставив сына в роддоме, Айка ставит под удар не только свое будущее, но и новорожденного младенца.

Главную роль в фильме сыграли казахстанская актриса Самал Еслямова. Ее работу высоко оценили на 71-м Международном кинофестивале в Каннах, вручив приз за «Лучшую женскую роль».

Снял картину российский режиссер Сергей Дворцевой, родившийся и выросший в Шымкенте. В производстве драмы также приняли участие казахстанский продюсер Гульнара Сарсенова, продюсеры из Китая Луна Ванг и Ли Жу.

Показы «Айки» хоть и проходят с аншлагом, в прокате фильм продержится всего неделю.

Напомним, премьера фильма состоялась на первом международном кинофестивале Almaty Film Festival.