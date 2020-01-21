Режиссер фильма «Айка» Сергей Дворцевой должен заплатить штраф в 7,5 миллиона рублей (45,7 миллиона тенге) Министерству культуры России.

В интервью СМИ он назвал ситуацию абсурдной. Корреспондент Tengrinews.kz связался с Дворцевым, чтобы подробнее узнать о позиции режиссера.

Сергей Дворцевой родился в Шымкенте. Окончил там среднюю школу. Работал в Чимкентском авиаотряде. В 1990 году поступил по объявлению в газете о целевом наборе из Казахстана на отделение режиссуры неигрового кино ВКСР (одна из старейших киношкол в России).

После окончания снял фильм «Тюльпан» о жизни чабанов в казахской степи, который получил главный приз в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. В 2018 году фильм Дворцевого «Айка» о жизни мигрантов в Москве был номинирован на Золотую пальмовую ветвь, а Самал Еслямова, исполнившая главную роль, была отмечена в Каннах призом за лучшую женскую роль.

В декабре 2018 года картина от Казахстана вошла в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Летом 2019 года Дворцевой стал одним из членов жюри Американской киноакадемии.

Общий бюджет фильма «Айка» составил примерно 100 миллионов рублей, из них 28 миллионов рублей выделила Россия. Теперь Дворцевого хотят оштрафовать за нарушение сроков производства. Режиссер считает такие меры со стороны российского министерства несправедливыми.

Фильм «Айка» вошел в шорт-лист «Оскара» «Это наказание за что? За то, что мы такой фильм сделали? Мне сказали, что мы превысили сроки съемок. Должны были сделать за два года. Но это же фильм снять, а не кирпич на заводе сделать, где все понятно. Это все-таки художественное произведение». «У нас были огромные сложности. Кто смотрел «Айку», тот меня поймет. Нужен был снегопад, который ждали. Две зимы полностью были бесснежные, как сейчас в Москве. Были мигранты, которые постоянно уезжали и приезжали. В картине были и дети, и животные, на съемки которых всегда нужно больше времени. Меня это сильно шокировало. Я не понимаю, за что меня наказывать», — делится режиссер.