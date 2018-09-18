Как вы думаете, кого можно назвать героем? Персонажа комиксов, волонтера спасающего животных? Честно говоря, я никогда не задумывалась над этим, поэтому и сама затруднялась ответить на заданный себе вопрос. Правда, «затруднялась», отныне и навсегда, в прошедшем времени, так как теперь я знаю, так сказать, в лицо, по крайней мере одного не выдуманного, а реального героя из нашего солнечного Шымкента.

Люблю я свою работу. Вот честно. Да, здесь, как и в любой профессии, есть свои минусы, но их с лихвой перекрывает один большой, на мой взгляд, плюс. Это люди.

По долгу профессии мне частенько приходится знакомиться с уймой людей — это чиновники, спортсмены, простые граждане. Но, иногда, из сотни личностей выбивается пара-тройка уникальных, которые западают в душу.

Шымкентский парень, Абзал Жакибаев, один из них.

Меня, в обычный рабочий день, отправили снимать о нем сюжет. Правда, когда я увидела его в первый раз, сразу героя то в нем не приметила. Рядовой пожарный, обычный парень, вежливо поздоровался со мной и сослуживцами и отправился надевать свою рабочую форму. Уже когда Абзал отошел от нас, мне сказали что это именно тот парень, о котором и говорит весь Шымкент.

А говорить есть о чем. Эта новость поразила многих. Шымкентский пожарный, Абзал Жакибаев, вытащил из лап огня двоих человек. Казалось бы, ну и что в этом такого? Это же его обычная работа. Но вот в чем загвоздка, сделал он это, не на службе, а в свой законный выходной день. Без специального оборудования, положившись лишь на свои силы, мужчина спас две человеческие жизни. Согласитесь, многого стоит!

В тот день Абзал гостил у друзей в одном из домов по улице Гагарина. Засобиравшись домой, мужчина, уже почти вышел из подъезда, когда услышал крики людей. Не раздумывая бросился наверх по лестнице. Поднявшись, Абзал увидел несколько человек, которые и сообщили ему о том, что горит квартира и, возможно, в ней находятся люди.

Сориентировавшись, мужчина попросил друзей незамедлительно вызвать пожарных, а сам решил действовать, не дожидаясь прибытия расчетов. Дверь в полыхающую квартиру Абзалу пришлось вскрыть. Благо, помогли соседи. А в это время пылающий огонь перенесся к двери, ведущей в коридор. В подъезд из открытой двери квартиры повалил густой черный дым. Сейчас об этом напоминает лишь копоть на потолке. Не раздумывая ни минуты молодой мужчина, намочив свою одежду и накрывшись, бросился в квартиру.

Соседи, беспокоясь за жизнь Абзала, хотели остановить его. Но тот отмахнулся, мол, давно работает в этой сфере и ему приходится сталкиваться с такими ситуациями каждый день. Вот только он не уточнил, что, обычно, на нем, в таких ситуациях, надет противопожарный костюм и, по крайней мере, имеется маска с кислородом.

Оставив детали мужчина зашел в дышащую огнем квартиру. Несмотря на сильный и густой дым, Абзалу удалось найти и вынести из огня пожилую женщину. Оказалось, что это еще не все. Соседи рассказали, что там, наверху, остался еще один человек. Рискуя жизнью, молодой мужчина вновь вернулся в полыхающую квартиру. Разыскать в дымной пелене второго человека, было уже сложнее. Пришлось обойти сразу несколько комнат. Правда, дым был настолько густой и черный, что идти уже было просто невозможно. Пришлось передвигаться ползком. И второй пострадавший нашелся. Абзал успешно вынес его наружу.

Знаете, что самое удивительное? О том вечере Абзал говорит нехотя. Скромный молодой мужчина уверен, никакого подвига он не совершал. Просто делал свое дело и спасал людей. Раздумывать о своей безопасности, просто не было времени.

«Страшно не было. Единственная мысль, которая крутилась у меня в голове — нужно спасти людей. Меня облили водой, я смочил тряпку, чтобы не дышать едким дымом. Но все же дышать было трудно — пришлось ползти, потому как внизу не было черноты.

Бабушку я нашел в коридоре, а когда вытащил ее, услышал, что внутри остался еще один мужчина. Вернулся. Пришлось постараться, чтобы его отыскать. Но моей целью было найти. Я думал только о том, что там люди», — рассказал Абзал.

К слову, если говорить серьезно, то Абзал спас не только двоих людей, но и весь этаж и подъезд в целом. Ведь после того, как мужчина вытащил из лап огня двоих человек, он вернулся в полыхающую квартиру еще раз. Не тушить пожар, потому как специального оборудования у него с собой не было, а хотя бы не дать огню распространиться. А по прибытию пожарных расчетов, он еще и им помог тушить возгорание.

А ведь этому молодому герою всего 28 лет. Единственный сын в семье, он помогает своим родителям и пятерым сестрам. Недавно Абзал стал счастливым семьянином, на днях они сыграют свадьбу. Как рассказывал о случившемся родителям и жене, даже вспоминать не хочет.

«Мама, конечно, была в шоке, она очень испугалась за меня. Отец и все близкие тоже. Но я припомнил им их слова. Я вообще всегда мечтал стать пожарным и они всегда мне говорили: «Будь человеком народа». Вот я и стараюсь им быть. После того как волнения улеглись и родители удостоверились, что я не пострадал, они сказали что очень мной гордятся. Это высшая для меня награда», — поделился своими воспоминаниями Абзал.

Высшая награда для Абзала, но не высшая от государства. Через несколько дней после происшествия в департамент по чрезвычайным ситуациям города Шымкента от спасенных людей поступило благодарственное письмо и, в дополнение с другими рекомендациями, его направили в главное ведомство в Астану. Сослуживцы и руководители департамента уверены — героя должны поощрить, как минимум наградой.

И я с этим согласна. Ведь, действительно, спасать жизни — почетно, сложно и невероятно опасно. И как же греет душу мыль о том, что такие люди, готовые броситься даже в огонь, ради других жизней, живут совсем рядом с нами в одном городе, одном доме. Охраняют наш покой, и готовы выручить даже в самой в опасной ситуации. Не за ордена и медали, а по воле сердца, рискуя собственной жизнью.

Анастасия Новикова