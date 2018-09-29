Как будет развиваться третий крупнейший мегаполис Казахстана? Главе государства доложат о социально-экономическом развитии Шымкента, сообщает корреспондент «Хабар 24».

Напомним, Нурсултан Назарбаев прибыл в город с рабочим визитом еще накануне и уже успел ознакомиться с работой местного нефтеперерабатывающего завода.

Елена Шрайбер, корреспондент: — В Шымкенте я была и не раз, и то, что мы сейчас находимся в новом здании акимата, где пройдет совещание с Президентом, говорит о том, что изменения есть. Здание городской администрации расположено в новом районе, его еще только застраивают.

Это не единственная инфраструктурная новинка. Помимо этого для горожан открыто новое место для променада и отдыха — собственный Арбат. На территории пешеходной зоны предусмотрена велосипедная дорожка, установлены скамейки и освещение. Еще одна прогулочная территория появится рядом с парком «Мир фантазий». На это было выделено 560 миллионов тенге. Строительные работы на объекте – в самом разгаре.

Благоустроят в Шымкенте и территорию реки Кошкарата, протяженностью 78 километров. Работы разделили на 2 этапа. Планируется очистить побережье и построить набережную. Стоит отметить, что река Кошкарата несёт в себе особое культурное и историческое значение, на берегу расположен мавзолей. В 2010 году река получила статус охраняемой природной территории местного значения.

Самым же масштабным проектом на перспективу станет Шымкент-сити. «Город будущего» расположится в северной части Шымкента. Рассчитан он на 70 тысяч жителей, будет построено 316 домов. Кроме того, там появятся школы, детские сады, рестораны, киноконцертный зал, спортивный комплекс, бизнес-центры и самый большой в Шымкенте парк. Планируется инвестировать в строительство 157 млрд. тенге. Жилой район «ShymkentCity» будет состоять из 12-ти кварталов. Здесь будут сосредоточены объекты малого и среднего бизнеса, торгово-развлекательные центры, поликлиники, парк, аллеи и зоны отдыха.

Ну и еще один масштабный проект, который намерены завершить к середине 2020 года, это новый аэропорт, который может обойтись почти в полтора миллиона долларов. Известно, что в строительство терминала и стоянки для самолетов готова вложиться одна из казахстанских авиакомпаний. Еще полмиллиарда тенге готовы потратить на строительство местные власти для того, чтобы он соответствовал уровню воздушной гавани города республиканского значения. Во столько обойдется строительство нового терминала, паркинга, новых дорог и прочей инфраструктуры.

В целом, новый терминал позволит развить транспортный узел за счет увеличения транзитного потенциала в страны юго-восточной Азии и Европы. Астана стала примером в плане развития цифровизации. По опыту столицы здесь, в Шымкенте, будут реализовывать проект SmartCity по 6 направлениям.

Первые успехи — в сфере образования. Разработчики проекта, используя технологии блокчейн и автоматизируя процесс приема детей в детские сады, за последний год сократили очередь малышей в дошкольные учреждения в 2,5 раза. И в целом, как отмечают местные власти, упор также будет сделан на сферу туризма, поскольку рядом с мегаполисом очень много туристических зон отдыха. Впрочем, подробнее обо всем этом и не только, думаю сегодня доложат Главе государства.