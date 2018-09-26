В холодное время года многим из нас так хочется порадовать себя свежими овощами или блюдами, приготовленными не из консервированных ингредиентов.

Но зима традиционно считается порой для поедания всяческой вкусной консервации, которую хозяйки любовно готовят загодя. Благодаря современным холодильным установкам, которые уже не превращают как раньше продукты в застывшие куски льда, появилась возможность получать удовольствие от свежих овощей, практически не потерявших вкусовых качеств.

Кроме того, при этом получать огромный запас витаминов, которые благодаря такому способу заготовки продукта сохраняются практически полностью. Давайте разберемся, какие же овощи можно замораживать на зиму в домашних условиях.

Заморозка овощей на сегодняшний день — один из наиболее излюбленных домохозяйками способов хранения продуктов. И это вполне объяснимо. Ведь в результате мы получаем овощи, полностью сохранившие свои вкусовые качества и весь кладезь витаминов. К тому же, немалым плюсом можно считать тот факт, что от овощей, размороженных к весне, будет больше пользы, чем от их аналогов, недавно сорванных с грядки. При заморозке овощей, конечно же, потребуется качественная морозильная камера. Кроме того, необходимо соблюдать определенные правила, которые помогут в дальнейшем в полной мере насладиться продуктом:

Температура. Хранить овощи следует при определенной температуре. Оптимальной будет цифра в диапазоне между 18 и 23 градусами ниже нуля. Данная температура позволяет хранить овощи длительное время (от 8 до 12 месяцев), то есть фактически до следующего сезона.

Посуда для заморозки. Прекрасно для этих целей подойдут целлофановые пакеты или небольшие пластиковые пищевые контейнеры прямоугольной формы для удобного размещения в морозильной камере.

Минимальное количество продукта. Не стоит слишком увлекаться и делать большие заготовки. Во-первых, не факт, что вы осилите такое количество овощей и кроме того для этого понадобится огромная либо пустая морозильная камера (что маловероятно).

Хотя замораживать на зиму можно большинство овощей и фруктов, для того, чтобы при разморозке они не превратились в малопривлекательную массу, необходимо учитывать определенные тонкости правильной заморозки продуктов:

Для заморозки следует выбирать лишь неповрежденные овощи с целой кожицей (если таковая имеется).

Перед заморозкой овощи необходимо тщательно вымыть, высушить и удалить косточки, семена. Исключение составляют овощи, которые могут потерять свой первоначальный вид в результате удаления «внутренностей».

Некоторые овощи лучше бланшировать (кипятить несколько минут) перед заморозкой. Таким образом можно уничтожить все микробы и остановить окислительные процессы.

Замороженные овощи следует хранить при температуре минимум -18 градусов не более года, при более высокой температуре — не более сезона.

Овощи, которые подойдут для зимней заморозки

Спаржа. Необходимо удалить хвостики у спаржи и порезать ее на небольшие кусочки длиной около 2-3 см. Затем бланшировать около 2 минут в кипящей воде и откинуть на дуршлаге. Это — обязательное условие, без которого размороженная в дальнейшем спаржа будет волокнистой и невкусной. Затем тщательно высушить ее и отправить в морозильную камеру в полиэтиленовых пакетах.

Зеленый горошек. Обязательным требованием к замораживаемому зеленому горошку можно считать лишь одно — его молочную спелость. Горошек необходимо вынуть из стручков, разложить по пакетам и отправить в морозилку.

Сладкий перец. Перец необходимо выбирать без дефектов, приблизительно одинакового размера. Первым делом его нужно тщательно вымыть, очистить от семян и ножек и тщательно высушить. Нарезать овощ можно несколькими способами. Если планируется его использование для рагу, супов, борщей и т.д., то нужно нарезать перец соломкой, предварительно раздлив его на 3-4 части. Если перец будет начинаться (фаршем, овощами и т.д), то следует замораживать его целиком.

Совет. Не выбрасывайте семена от перца — их также можно пустить в дело. Для начала их нужно тщательно вымыть и высушить. После перемолоть в кофемолке — и у вас на кухне будет абсолютно натуральная приправа из перца.

Цветная капуста. Обязательно разбирается на некрупные соцветия и бланшируется в подсоленном кипятке пару минут. Затем тщательно сушится, пакуется в полиэтилен и отправляется в морозилку. Размороженный овощ станет прекрасным дополнением к рагу или супу. Можно даже делать специальный суповые заготовки. Например, цветная капуста, горошек, морковь и т.д.

Помидоры. Здесь приемлемы несколько вариантов. Но для начала запомните: помидоры не подвергаются тепловой обработке перед заморозкой! Итак, первым делом помидоры вымываются и высушиваются. Если они совсем небольшого размера, то можно заморозить их целиком, если они довольно крупные, то следует нарезать их небольшими дольками или кружочками. Затем выложить на блюдо, накрыть сверху полиэтиленом и отправить в морозилку. Через некоторое время вытащить их оттуда и разложить уже замерзший овощ в удобный для хранения контейнер.

Кабачки и цуккини. Так же как и другие овощи, первый шаг — мытье и высушивание. Если овощ будет использоваться в качестве одного из компонентов для супа или рагу, то следует нарезать кабачки небольшими кубиками, разложить порциями в целлофановые пакетики и отправить в морозилку. Не стоит накладывать овощ помногу в один пакет, поскольку потом будет сложно отделить необходимое количество продукта от общей замороженной массы или придется размораживать все.

Морковь. Вымытая и подсохшая морковь натирается на крупной терке, раскладывается небольшими порциями в пакетики и отправляется в морозильную камеру. Если овощи понадобятся для овощных смесей, то предварительно бланшированную и остывшую морковь нарезаем небольшими кубиками и затем отправляем в морозилку.

Заморозка зелени: основные советы

Помимо овощей, также можно смело отправлять в морозилку некоторые виды зелени для длительного хранения и студеной зимой наслаждаться горячим супчиком со свежей петрушкой и не только. Чтобы это действительно было возможно, необходимо соблюдать определенные правила подготовки зелени, чтобы она сохранилась в съедобном виде. Во-первых, зелень необходимо предварительно вымыть в большой миске (ни в коем случае не под напором воды).

Во-вторых, зелень нужно подсушить и хорошенько. Затем порезать (причем довольно мелко) и разложить в контейнер или небольшие пакетики. Как вариант, можно заморозить небольшие порции зелени в кусочках льда. Для этого она накладывается понемногу в форму для льда, заливается водой и ставится в морозилку.