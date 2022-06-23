Дорогой сахар. Делать варенье или лучше заморозить?

В Шымкенте в самом разгаре сезон вишни. На городских рынках эту ягоду продают ведрами и коробками. Цены не задирают — за килограмм просят 250-300 тенге.

Причин тому несколько: урожай в этом году удался, да и — сахар дорогой. Лакомство на зиму много не заготовишь.

«Сахар не по карману многим, поэтому люди отказываются от закруток варенья. Ведро вишни готовы отдать и за 1000 тенге, и по 700 иногда», — говорит Айнаш Кайназарова, продавец.

Закрыть клубничное варенье — еще дороже! Сочная ягода стоит 2,5-3 тысячи тенге за килограмм, и подешевеет, возможно, только в августе. Такая же ситуация с малиной, ежевикой и другими ягодами.

«Малина 1800-1500, клубника 2500-3000, ежевика 3000, красная смородина 2000, сейчас на варенье не берут, только замораживать», — говорит Тынымгуль Бейсембаева, врач-эндокринолог.

Сахар в Шымкенте доходит до 800 тенге за килограмм. Сладкий песок по социальной цене — 480 тенге — отпускают по одному килограмму в руки. Врачи говорят — из сложившийся ситуации можно извлечь выгоду! Почти все ягоды замораживать не просто можно, но и нужно. При таком способе даже хрупкий витамин С сохраняется почти целиком.

«Варенье проходит термическую обработку и меняется состав ягод, он не сохраняется. При заморозке состав ягод практически не меняется, сохранность всех микроэлементов и питательных веществ, которые нужны организму они сохраняются», — говорит Альфия Мейрманкулова, врач-эндокринолог.

Но, совсем отказываться от варенья шымкентцы не планируют. Говорят, хотя бы пару банок на зиму да закроют.