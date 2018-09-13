Группа карманниц в Шымкенте обчищала женщин с детьми

Сегодня в Абайском суде Шымкента оглашен приговор четырем женщинам. Длительное время они промышлявшим карманными кражами. Обвинение предъявляло более 50 преступных эпизодов.

На сегодня это рекордное количество краж, совершенных одной группой.

В ожидании начала между пострадавшими и родственниками подсудимых возник нешуточный конфликт. Стороны пришлось успокаивать с помощью приставов и охраны.

Этот процесс длился почти полгода. В деле свыше 50 преступных эпизодов и 54 потерпевших. Для многих пострадавших украденные деньги — очень ощутимый ущерб. Потому женщины были весьма эмоциональны.

— Я в ломбарде взяла 240 тысяч тенге на лечение ребенка. В автобус села. И просто как магия какая-то: ничего не заметила, но потом денег уже не было! — рассказала одна из потерпевших.

Как установлено в ходе судебного следствия, подсудимые действовали в общественном транспорте, на рынках, в местах скопления людей. В основном их жертвами становились женщины. А особенно легкой добычей были мамы с маленькими детьми. Обчистить их сумку или обшарить карманы у женщины, все внимание которой обращено на ребенка — легче-легкого.

Канат Мылтыкбаев, судья Абайского суда: «Суд приговорил Семеновскую Анну признать виновной по статьям 262 частью 1, ст. 188 частью 4 п.1 УК РК и назначить окончательно лишение свободы сроком на 7 лет. В колонии средней безопасности».

Как установлено судом, женская бригада орудовала сообща, и порой между ними распределялись роли для исполнения преступных сценариев. Но не редко каждая из них действовала самостоятельно. Брали все, что плохо лежало — портмоне, мобильники, украшения и пр.

По ряду эпизодов, в частности по грабежу, суд все же счел обвинения не доказанными. Тем не менее по 30 эпизодам вина подсудимых была доказана. Все женщины получили от 5 до 7 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Данил Шемратов