Одним из самых загадочных существ, обитающих на нашей планете, является кошка. В древности ее почитали, в средневековые времена — боялись, как порождения ада, а сегодня — любят.

Во многих домах рядом с людьми живут кошки. И эти милые пушистые существа способны подсказать своим хозяевам места скопления негативной энергии в их жилище.

Еще в древнем Египте была известна магическая сила, присущая этому животному. Кошки охраняли храмы, защищали их от разграбления и осквернения. Кошачьему племени свойственно охранять нас, людей, от воздействия потусторонних сил. Достаточно понаблюдать за поведением пушистой любимицы, чтобы понять, что она может видеть то, что людскому глазу недоступно.

Как определить, видит ли кошка в вашем доме нечистую силу или других обитателей потустороннего мира? Биоэнерготерапевты утверждают, что понять это несложно! Поведение кошки является своеобразным индикатором наличия в доме негативной энергии. Животное, почувствовав ее, может подолгу пристально смотреть в одну точку, при этом вы сами ничего подозрительного или того, что могло бы заинтересовать вашу домашнюю любимицу, не видите. Она же не только чувствует, но и видит энергетическую угрозу.

Места, являющиеся скоплением отрицательной энергии в вашем доме, кошка будет либо постоянно обходить стороной, либо, наоборот, уделять им особое внимание: шипеть, поднимать шерсть дыбом. Кошка с легкостью определит вещи, обладающие плохой энергией, которые могут навредить хозяевам дома. Она будет на них бросаться, стараться поцарапать и испортить.

Подобным образом кошка ведет себя и в отношении людей, пришедших в ваш дом с плохими намерениями. Если ваша любимица крайне недружелюбна по отношению к гостю, присмотритесь к нему получше! Вероятно, он желает вам зла или является носителем отрицательной энергии. Животные, особенно кошки, хорошо разбираются в людях и умеют различать, кто хороший, а кто плохой. В присутствии плохих людей кошки могут отказываться принимать пищу или играть.

Иногда кошка уходит из дома. Чаще всего это означает, что она забрала с собой негатив, который был в нем. Если это произошло, знайте, что ваша любимица унесла с собой грозившие вам проблемы и болезни, почистив таким образом ваше жилище.

Биоэнерготерапевты советуют присматриваться к поведению своих домашних любимцев. Это может уберечь вас от разных неприятностей. Например, если кошка бросается вам под ноги тогда, когда вы куда-то собираетесь ехать, откажитесь от поездки — она грозит вам неприятностями.

Плохой знак, если ваша кошка ложится спать на столе. Это предвещает потерю кого-то из близких.

В народе есть примета, что нельзя разрешать кошке спать в хозяйской постели. Это к болезням, бессоннице, усталости и даже нарушениям психики. Большинство кошатников не согласится с этим утверждением! Наоборот, сон рядом с мурчащей любимицей, по их мнению, более крепкий и спокойный. Научно доказано, что звуковые волны, издаваемые усатыми-полосатыми во время сна, действуют на людей успокаивающе, расслабляюще, способствуют глубокому ровному сну, улучшению эмоционального и психологического состояния человека. Мурлыкающие звуки умиротворяюще воздействуют на наш мозг. Это превосходное средство от стресса и бессонницы! Многие психологи советуют пациентам, страдающим от депрессии или невроза, обзавестись пушистой любимицей.

Стоит ли видеть в своем питомце существо с магическими способностями, каждый решает для себя сам. Однако отрицать тот факт, что эти загадочные существа видят то, что не можем видеть мы, и обладают особым чутьем, не станет ни один кошатник.