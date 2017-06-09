«Пушистый ангел» просит помощи у добрых людей

Волонтеры фонда помощи бездомным животным «Пушистый ангел» установили в холле телекомпании «Отырар TV» бокс для сбора средств братьям нашим меньшим. Каждый желающий помочь пушистикам, может пожертвовать приемлемую для себя сумму, которая пойдет на содержание кошек и собак.

Сейчас в фонде находится больше 60 кошек и несколько собак, которых необходимо ежедневно кормить и ухаживать за ними. Любая сумма, которую вы пожертвуете на спасение бездомных животных поможет приюту спасти с улицы больше братьев наших меньших.

«Мы волонтеры фонда «Пушистый ангел», привезли бокс для сбора пожертвований. Он здесь будет стоять на постоянной основе. Каждый желающий может внести посильный вклад для помощи животным, которые просто не могут себя защитить. Этим мы должны заниматься», — говорит волонтер фонда «Пушистый ангел» Ксения Балакина.

Мы решили наведаться в фонд бездомных животных «Пушистый ангел» и посмотреть, как живут спасенные кошки и собаки. Тем более что сейчас, фонду, как никогда, нужна помощь неравнодушных людей — они переехали на новое место и обживают новый дом.

Приют бездомных животных «Пушистый ангел» встретил нас громким мяуканьем. В небольших вольерах здесь обитают подобранные с улицы, обогретые и накормленные кошки и котята. Участок, где кошки жили почти год, продали и сейчас приют переехал в новый просторный дом, в котором есть все удобства для жизни пушистых мурлык.

«Этот дом был выбран потому, что он находится далеко от жилых домов, за городом. То есть, здесь мы не будем мешать соседям, кошки никого не будут раздражать громким мяуканьем. Также, здесь большая территория дома и два больших амбара, они закрытые и утепленные, как раз то, что нужно для наших животных».

Вот только за аренду дома нужно еще заплатить. Деньги хозяева жилища требуют за год вперед.

«Этот дом был построен для хозяйства, здесь должны были разводить скот и его сдавали с предоплатой. Сейчас мы им полгода платим по 50 тысяч в месяц, а затем нам нужно будет сразу оплатить за год 600 тысяч тенге», — говорит волонтер Ксения Балакина.

Помимо аренды, пушистым питомцам необходимо где-то жить, а также их нужно кормить и убирать за ними.

«Сейчас нам нужны материалы для постройки вольеров животным. Нам нужен брус и рабочая сила, нужны стройматериалы. Также, нам нужен корм, чтобы кормить животных и опилки, ведь мы не покупаем наполнитель так как он дорогой, а насыпаем кошкам опилки. А их менять нужно каждый день и по нескольку раз».

В приюте сейчас обитают 64 кошки, 17 из которых еще котята. Это сейчас сытые и довольные животные в полной безопасности живут в фонде «Пушистый ангел». А ведь у большинства из них нелегкая и зачастую трагичная судьба. Например, котика по кличке Моторчик, силами нескольких волонтеров вытащили из мотора машины. Как это чудо попало туда — неизвестно, но спасли его вовремя. Авто не успели завести и животное не пострадало.

Живут в фонде «Пушистый ангел» и собаки. Активные и доброжелательные, они бегают по просторному двору и играют друг с другом. Эти псы могут стать отличными охранниками и верными друзьями. Старые и больные собаки живут в закрытом вольере и несколько раз в день выходят погулять. Так, у Пирата ампутирована задняя лапка, но пес обожает нежиться на солнышке.

Кошки и собаки — животные социальные, они просто обожают, когда их гладят и играют с ними. Но за ними необходим постоянный уход. Приют «Пушистый ангел» приглашает волонтеров, которые могут помочь с уборкой вольеров и кормежкой пушистых питомцев.

Кошки и собаки — это отличные домашние питомцы. Они будет дарить своему хозяину ласку и заботу. И не важно, породистый это кот или пес, или подобранный с улицы, он неизменно будет любить вас всю жизнь.

Анастасия Новикова