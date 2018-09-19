Лето закончилось, пришла осень, а вместе с ней вечные дожди и депрессивное состояние. Но это не повод подаваться меланхолии, ведь астрологи знают, как справиться с осенней хандрой по Знаку Зодиака.

Люди быстро привыкают к теплому летнему сезону не только физически, но и психологически. Для многих представителей зодиакального круга лето — это маленькая жизнь. В это время года все мы обычно энергичней, ведь у нас повышается настроение и общий тонус организма, в то время как осенью активность резко опускается до нулевой отметки: энергетика меняется, а организм начинает активную работу, чтобы сохранить жизненные силы. За три солнечных месяца многие не успевают выполнить все запланированное, поэтому и встречают осень как приговор. Специально для читателей астрологи подготовили методы борьбы с осенней хандрой по Знаку Зодиака.

Овен

Овны могут моментально забыть о печалях, если возьмутся за активную работу. Причем работа эта должна быть обязательно новой и интересной. Чем сильнее она отличается от предыдущей, тем лучше. Не обязательно менять профессию и искать новую сферу деятельности: говоря о работе, мы подразумеваем какое-то занятие, которое поглотит и заставит почувствовать воодушевление. Это может быть обучение, новое хобби или путешествие.

Телец

Тельцам особую радость приносит смена обстановки. Но это не значит, что нужно кардинально менять свою жизнь и планировать переезд. Вовсе нет. Достаточно обновить интерьер дома, погостить у дальних родственников или посетить новые места. Огромные затраты тоже не обязательны — можно просто сделать перестановку мебели или махнуть на выходные в соседнюю область.

Близнецы

Близнецам справиться с осенней хандрой помогут перемены, и начинать их необходимо с работы над собой. Им достаточно стать лучше, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Поэтому для Близнецов осень — это в первую очередь время, отведенное духовной работе. Ничто другое не поможет им так легко справится с меланхолией.

Рак

Раков хлебом не корми — дай забиться в метафорический угол и уютно там устроиться, жалуясь на осень. Исправить положение им поможет верная расстановка приоритетов. Чем смелее и грандиознее будут планы, тем лучше окажется настроение. Разумеется, думать о их выполнении осенью еще рано, но разве есть что-то более веселое, чем ставить перед собой новые цели? Жалеть себя и грустить Ракам точно будет некогда.

Лев

В идеале Львам желательно проводить осень там, где сухо и тепло. Однако если обстоятельства неодолимой силы вынудили их оказаться там, где дожди, холода и осенняя хандра, то им немедленно нужно открыть шкаф, надеть самые красивые и теплые вещи и идти блистать в свет. Засиживаться дома — опасно. Даже если погода не сочетается с прогулками на свежем воздухе, а настроение не располагает к общению, все равно нужно выходить в свет и посещать те места, где можно найти новых и интересных людей. Общение с единомышленниками поможет справиться с печалью.

Дева

Девы к осени готовятся основательно. Уже к 1 августа у них в кладовой приготовлен стратегический запас еды на случай резкого похолодания, а к 1 сентября они знают, где и как проведут наступающие девяносто дней — взаперти и в депрессии. Астрологи советуют не бросаться во все тяжкие и вернутся к старым замыслам. По мнению специалистов, осень для Дев — самое лучшее время, чтобы вернуться к воплощению отложенных ранее задач. Активная работа по улучшению себя и своей жизни очень вдохновляет, особенно таких целеустремленных и практичных людей, как Девы.

Весы

Для Весов осень — это новая жизнь, а новая жизнь — это осень. На остальные посредственные мелочи они просто-напросто не обращают внимания. Следовательно, Весы переживают осень с оптимизмом и воодушевлением. Сделать наступающую осень еще приятней поможет поиск прекрасного. Прогулки в живописных местах, фотосессии на осенних листьях, долгие романтические вечера, походы в филармонии и театры наполнят каждый новый день чудесными моментами. И тогда времени грустить просто не останется.

Скорпион

Скорпионы, конечно, сожалеют, что пришла осень, но украдкой наблюдают за прекрасными осенними пейзажами и людьми, переживающими осень болезненнее, чем они. Им важно контролировать ситуацию и вовремя найти загрустившего товарища, чтобы растопить лед в его сердце, заманить в свои сети и не отпускать до прихода весны. Вместе с любимым (или любимой) встречать осень проще — в этом Скорпионы уверены точно так же, как и в своей привлекательности.

Стрельцы

Приход осени может нагнать на Стрельцов скуку, заставить их окунуться в воспоминания и ностальгию по теплым дням. Они могут позволить себе немного погрустить, но увлекаться все же не стоит. Если осенняя погода навевает грусть, то Стрельцам рекомендуется в любой неприятной ситуации больше общаться с семьей или единомышленниками. Отличным решением на бархатный сезон для них станет романтическое путешествие, и увлекательная поездка с семьей по местам силы или хотя бы постоянные звонки тем, кого Стрельцы любят.

Козерог

Козероги встречают осень стоически и не поддаются сплину. Им сезон дождей дает возможность натренировать силу духа. Быть Козерогом осенью очень выгодно: к мотивации добавляется приятный бонус в виде воодушевления. Но все же Козероги тоже люди, и даже их осень может выбить из колеи и надолго испортить настроение. Причина тому — простудные заболевания, которые осенью Козероги переносят очень тяжело. чтобы не болеть и не хандрить, желательно заботиться о своем здоровье, принимать витамины, правильно питаться, заниматься спортом и активно отдыхать.

Водолей

Водолеи в силах придумать тысячу увлекательных осенних занятий, однако сами предпочитают отсиживаться в уголке под теплым пледом. Достать их оттуда можно только хитростью, наглым обманом и угрозами — в противном случае они так и проведут всю осень дома, придумывая прекрасные идеи и предаваясь воспоминаниям об ушедшем лете. В целом, по мнению астрологов, они все делают правильно, главное — претворять мечты в жизнь. Это будет куда приятнее, чем вновь и вновь вспоминать ушедшие дни.

Рыбы

Хандра — вторая натура Рыб, так что осенью добропорядочные Рыбы обязаны пострадать у окна, ударившись в ностальгию и поиски своего предназначения. Чтобы не уйти под лед до весенней оттепели, им важно справиться с осенним сплином. У астрологов на этот счет есть один проверенный способ — творческое хобби, в которое можно уйти с головой. И любовь, которая подарит счастливые моменты и станет источником положительных эмоций.

Летом все представители зодиакального круга счастливы, а вот осень каждый встречает по-своему. К счастью, теперь вы знаете, что делать с внезапно начавшейся осенью и как справиться с осенней хандрой. Главное — придерживаться подсказок астрологов, которым известно все о вашем Знаке Зодиака.

rambler.ru