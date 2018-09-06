Казалось бы, чего проще? Налил в ведро воды, взял тряпку и три, пока поверхность не станет чистой. Нет, нельзя. Почему? Потому что лакокрасочное покрытие кузова нежное, а птичий помет необыкновенно въедливый. Бороться с ним необходимо особыми методами.

А может, не надо мыть? Высохнет и само отвалится. Нет, оставлять птичье гуано на поверхности кузова нельзя ни в коем случае. Более того, его надо удалять так быстро, как это возможно. И делать это надо очень аккуратно. Если же оно засохло, его удаление лучше всего доверить квалифицированному специалисту – сотруднику автомойки.

Помет птиц – переваренная органика, различные химические вещества и абразивные элементы (мелкие камешки, песок и т.д.), которые «на выходе» превращаются в адскую смесь, в состав которой входит мочевая кислота. Она, вступая в реакцию с лакокрасочным покрытием, портит его, оставляя несмываемые пятна.

Если вы воспользуетесь при удалении засохшего птичьего помета обычной тряпкой, смоченной водой, абразивные элементы в его составе будут царапать поверхность вплоть до удаления верхнего слоя лака. Почему на поверхности кузова образуются пятна? Потому что мочевая кислота проникает под верхний лаковый слой и разъедает краску.

Мочевая кислота в составе птичьего помета плохо смывается обычной водой. Поэтому для его удаления используются специальные составы. Много разных спецсредств можно встретить в специализированных автомагазинах. И обычно тем они бестолковее, чем дешевле. Почитайте отзывы в Интернете и выберите подходящий препарат. Да, и запаситесь тряпкой из микрофибры. А лучше двумя.

Тряпкой место, где покакал голубь, тряпкой не трут. Сначала на это место распыляют специальный состав, а затем промакивают тряпкой. Экскременты впитываются в ткань, поверхность остается чистой – без повреждений.

И последнее. Для обработки кузова от птичьего помета лучше всего использовать резиновые перчатки. После использования их следует выбросить, а руки тщательно помыть с мылом.