Как живут южане переехавшие по государственной программе на север республики? Чтобы ответить на этот вопрос журналист Otyrar.KZ побывал в одном из сёл Северо-Казахстанской области, где проживает полтора десятка семей переехавших из Туркестанской области.

В село Аксары Акжарского района с Туркестанской области переселились 6 семей. Первым на север Республики переехал аксакал села Кажимукан Кенесбек Абиш. Позже, уже обосновавшись, позвал за собой родственников и соседей, которые в то время так же были без работы. Вместе земляки и стали здесь возделывать землю.

Кенесбек Абиш, переселенец: «Нас здесь хорошо встретили, всем необходимым обеспечили. Здесь рядом проживает предприниматель Марат, он помог мне приобрести временное жильё на сельскохозяйственный период, помогают нам и многие другие. Народ здесь такой же отзывчивый как и у нас. Помогают во всём».

А через несколько месяцев когда то брошенные земли села Аксары вновь зацвели посевами. Семена переселенцы привезли с собой и уже готовятся снимать урожай. Работы этой осенью дехканам хватит.

Сакен Рахманкул, переселенец: «Мы были соседями. Жили на одной улице напротив друг друга. Приехали сюда слава богу встретили хорошо, ни в чём не нуждаемся. Вместе вот посадили картофель. Снимать так же будет на 2 семьи».

Все эти месяцы южане без дела не сидели. Картофелем засеяли 8 с половиной гектаров земли. Теперь планируют снять 250 тонн урожая.

Галымтай Айтмукамбетов, заместитель акима Акжарского района СКО: «У нас в селе есть трёхэтажная школа. Есть где учиться детям. По программе переселения мы пригласили сюда жителей Туркестанской области. Нам сказали там очень много людей проживает. В прошлом году мы съездили на ярмарку вакансий оставили приглашение. В этом году снова позвали желающих и вот результат — люди к нам потянулись».

Всего же в Акжарский район Северного Казахстана из Туркестанской области переехало 16 семей. Местная администрация помогает обустроить быт и скоро южноказахстанцы въедут в новые дома.

Жанабай Агабеков, депутат областного маслихата ТО: «Недавно решением президента на обеспечение жильём переселенцев были выделены деньги. Для них будут построены типовые дома которые они будут арендовать».

Общая численность семей из Туркестанской области переехавших в Северный Казахстан достигла пятисот. Вопрос с их обустройством стоит на контроле акимов областей.

Данияр Худайбергенов