Приложение «Телеграм» благодаря выпускнику вуза станет удобным для казахскоязычных пользователей, передает МИА «Казинформ».

24-летний казахстанец Тимур Бехер вместе с несколькими единомышленниками локализовал приложение для казахскоязычных пользователей.

По умолчанию приложение имело 13 языков, среди которых — только два, распространенных в странах СНГ: русский и украинский. Для того, чтобы пользователи, носители казахского, с удобством применяли возможности «Телеграма», приложению требовалась адаптация интерфейса.

Ранее представители сообществ разработчиков нескольких стран, тоже адаптировали «Телеграм» для своих языков.

«Было довольно странно иметь в пользовании это удобное и актуальное для Казахстана приложение без казахскоязычного интерфейса. Ведь в стране так много делается для развития казахского языка. К идее локализовать приложение на для казахскоязычных пользователей я пришел еще в апреле, но у меня была на носу защита диплома и много других дел по разработкам. Сам я не носитель языка, поэтому еще нанимал переводчика. Если бы я полностью отдался данной идее, можно было бы закончить за пару недель. Сейчас назвать его совершенным не могу, так как приложение часто обновляется и необходимо будет улучшаться, добавлять слова на казахском», — рассказывает Тимур Бехер.

Также молодой человек рассказал, что приложение допускает неточности перевода интерфейса, и готов принимать предложения по редактированию. Скриншоты с ошибками можно направлять в директ — @qz_gram.

Для перевода интерфейса на казахский язык пользователю необходимо скачать файл у бота @QazTransBot и следовать простой инструкции. Локализация доступна для обеих платформ — iOS и Android.

По данным telegram-region, Телеграм в Казахстане занимает первое место по скачиванию в AppStore и второе — в Play Store. Каждый день в мире добавляется около полумиллиона новых пользователей данного приложения.