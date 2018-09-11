Штрафные санкции не применяются к физическим лицам, не уплатившим вовремя налоги.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК опроверг информацию о высоких штрафных санкциях к физическим лицам, вовремя не уплатившим налоги, распространившуюся среди казахстанцев посредством сообщений в мессенджерах и социальных сетях. Опровержение опубликовано на официальной странице Facebook Комитета госдоходов, передает Total.kz.

«В настоящее время в мессенджерах распространяется информация о якобы высоких штрафных санкциях за несвоевременную уплату налогов физических лиц. Комитет государственных доходов МФ РК сообщает, что информация, указанная в рассылке, не является достоверной. Административная ответственность физических лиц за несвоевременную уплату налога на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях не предусмотрена. Напоминаем, что в случае несвоевременной уплаты налогов предусмотрено начисление пеней», — уточняет Комитет госдоходов.

Также, как уточняют в ведомстве, срок уплаты налога на имущество, земельного налога физических лиц за 2018 год приходится на 1 октября 2019 года. В текущем году необходимо произвести оплату по данным налогам, начисленным за 2017 год.

Срок уплаты транспортного налога за 2018 год — 31 декабря 2018 года.

«Вместе с тем напоминаем, что в случае образования налоговой задолженности принимаются следующие меры. В соответствии со статьей 24 Налогового кодекса с 1 июля 2018 года банки обязаны отказать в открытии банковского счета налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам. Данная норма распространяется как на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и на физических лиц», — подчеркивается в сообщении КГД.

Налоговую задолженность, если она превышает 1 МРП, напоминают в ведомстве, взыскивает судебный исполнитель.

«Также в случае непогашения налоговой задолженности по истечении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления, если задолженность превышает 1 МРП (2405 тенге), налоговый орган выносит налоговый приказ и направляет его для исполнения судебному исполнителю. Дальнейшие меры взыскания налоговой задолженности осуществляются судебным исполнителем в рамках Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее — Закон). Согласно статье 33 Закона постановление о временном ограничении на выезд из Республики Казахстан выносится судебным исполнителем при неисполнении должником требований, содержащихся в исполнительном документе, на сумму более 20 МРП (48 100 тенге)», — поясняют в ведомстве.

Список должников, в отношении которых судебными исполнителями вынесены постановления о временном ограничении на выезд из Республики Казахстан, размещается на сайте Министерства юстиции Республики Казахстан.

«С 1 января 2018 года по предложению Верховного суда Республики Казахстан, учитывая бесспорность требований налоговых органов, исключено обращение налогового органа с заявлением в суд о вынесении судебного приказа или с иском о взыскании сумм налоговой задолженности за счет имущества данного налогоплательщика. При этом налогоплательщику направляется соответствующее уведомление, а в случае непогашения налоговой задолженности выносится налоговый приказ, который передается для принудительного исполнения судебному исполнителю», — говорится в сообщении КГД.

В ведомстве также напоминают, что в целях информированности налогоплательщиков о наличии неисполненных налоговых обязательств по уплате налогов на интернет-ресурсе Комитета www.kgd.gov.kz и на портале «Электронного правительства» реализован электронный сервис «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности», который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности по БИН/ИИН налогоплательщика.