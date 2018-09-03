Первые управления акимата Шымкента переехали в АДЦ. Напомним, ранее в 16-этажном здании располагались управления акимата области. Но после переноса областного центра в г. Туркестан, им пришлось освободить «казенное жилье» и переехать в Туркестан.

Как стало известно журналисту otyrar.kz, сейчас новые кабинеты обживают более 300 сотрудников 13 городских управлений. Великое переселение выпало на выходные в период с 30 августа по 2 сентября. Как пояснили в акимате Шымкента, это было сделано с единственной целью – не парализовать работу акимата в части оказания услуг населению. Правда, поговаривают, что возможно, в общее здание въедут еще несколько управлений.

Итак, публикуем перечень управлений, уже переехавших в новое здание: — аппарат акима Шымкента; — аппарат маслихата Шымкента; — управление экономики и бюджетного планирования; — управление финансов; -управление ветеринарии и сельского хозяйства; — управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития; — управление туризма и внешних связей; — управление природных ресурсов и регулирования природопользования; — управление строительства; — управление ГАСК; — управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог; — управление внутренней политики и по делам религий; — управление архивов, оказания госуслуг и информатизации; — управление по делам молодежи, детей и семьи. Ряд управлений остается на своих местах: управление образования (ул. Жангельдиа в здании бывшего УПК); управление здравоохранения (9-этажка по Айбергенова); управление ЖКХ (ул. Бекет батыра, недалеко от первого Арбата); управление координации занятости и социальных программ (мкр. Нурсат, ориентир – магазин «МЕТРО»); управление спорта (стадион им. Кажи Мукана); управление культуры (дворец «Туркестан»).

На у кто же теперь займет бывшее здание акиматат города по пр. Тауке хана? Как нам удалось выяснить, теперь там разместится аппарат акима Туркестанской области и несколько управлений.