Департамент государственных доходов по Туркестанской области сообщает, что в случае обнаружения фактов налоговых (в том числе, осуществления предпринимательской деятельности без регистрации в органах государственных доходов и нарушения порядка применения ККМ) и таможенных правонарушений.

А также фактов нарушения этического кодекса, наличия условий и признаков для коррупционных действий со стороны специалистов департамента.

Вы вправе сообщить уполномоченному по этике департамента и.о. руководителя отдела служебных расследований управления человеческих ресурсов департамента Айтымбетову Нышанбеку Алиулы по тел. 8-778-007-87-88.

Руководителю управления разъяснительной работы департамента Лесову Алибеку Шамшиновичу по тел. 8-701-714-36-88.

Любое Ваше сообщение по указанным телефонам доверия для нас важны!

Департамент государственных доходов по Туркестанской области