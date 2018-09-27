Популярный флешмоб с танцами у двигающегося без водителя автомобиля или с участием покинувших салон пассажиров в Казахстане не нашел массовой поддержки. Об этом заявил вице-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, выступая с ответом на депутатский запрос сенатора Дулата Куставлетова, передает NUR.KZ.

Напомним, ранее сенатор поднял ряд проблем в сфере дорожного движения, указав, в частности на растущее число ДТП, травматизма и смертности на дорогах.

Вице-министр отметил, что за грубое нарушение ПДД судами были подвергнуты административному аресту 2200 человек, 25,5 тысяч человек лишены права управлять автотранспортом.

«Определенная работа ведется и с водителями свадебных кортежей, со стороны которых в текущем году выявлено свыше 250 нарушений», — сказал Тургумбаев.

В МВД также провели своевременную разъяснительную работу по недопущению выхода из транспорта пассажиров.

Ерлан Тургумбаев отметил, что речь идет о флешмобах, когда в Сети размещались видео, где во вовремя движения авто водитель или пассажиры выходили и танцевали на дороге.

«Поэтому провели работу со всеми лицами, которые распространяли эти видеоролики, а также с водителями, которые это допускали. В результате такие флешмобы в Казахстане распространение не получили», — резюмировал Ерлан Тургумбаев.