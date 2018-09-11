Назарбаев дал поручения по развитию Туркестана

Главе государства доложили о планах и дальнейших перспективах развития Туркестана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Также Нурсултану Назарбаеву представили информацию об исполнении поручений, касающихся переноса областного центра из Шымкента в Туркестан.

«Всем известно, что в нашей стране появилась новая область — Туркестанская. Считаю, что это правильное решение. Областной центр теперь переезжает в город Туркестан. Это во всех отношениях сложный процесс», — сказал Президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев подчеркнул особую историческую и духовную значимость Туркестана как для жителей Казахстана, так и для всего тюркского мира.

«Это — священное для тюркских народов место, поэтому его посещает большое количество людей. Здесь покоится много известных личностей», — отметил Глава государства.

Также были заслушаны доклады заместителя премьер-министра Аскара Мамина о концепции территориального развития Туркестана и акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева о ходе переноса административно-территориальных органов управления в новый областной центр.

В частности, Президент Казахстана был подробно проинформирован о планах строительства инфраструктурных и социальных объектов, а также предлагаемых решениях в области энергообеспечения и водоснабжения города. По итогам совещания правительству и руководству области был дан ряд конкретных поручений.