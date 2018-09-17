Самый ожидаемый бой этого года, к огромному разочарованию болельщиков боксера, закончился не в пользу Головкина, передает ИА «NewTimes.kz».

В соцсетях казахстанцы размещают фото и видео, как они отреагировали на итог боя. Среди них — видео эмоций юных фанатов — некоторые не смогли сдержать слез обиды из-за поражения своего кумира.

Напомним, Головкин проиграл Альваресу решением судей. 28-летний мексиканец стал обладателем чемпионских титулов по версиям WBC, WBA Super и IBO. Для 36-летнего Головкина это поражение стало первым в карьере.

Между тем, генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что готов организовать еще один реванш для Геннадия Головкина с Саулем Альваресом в Москве.