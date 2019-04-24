Из алматинского центра педиатрии выписали малыша, поступившего после ожога горячей клизмой. Об этом сообщает пресс-служба НЦПДХ, передает Tengrinews.kz.

Врачи рассказали, что состояние ребенка хорошее, ожоговые раны полностью зажили, отдаленных последствий для здоровья ребенка не будет. «Ребенок лечился в течение 19 дней, на данный момент активный, температуры нет, аппетит хороший. Желаем малышу расти здоровым и радовать своих родителей!» — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 28 марта 2019 года. 10-месячному ребенку медсестра через клизму влила воду, температура которой была 70 градусов. Малыш изначально поступил с диагнозом ОРВИ. Главврача больницы оштрафовали.