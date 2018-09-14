Областное управление архитектуры и градостроительство объявило о начале конкурса на лучший эскизный проект нового герба Туркестанской области. Лучшие эскизные предложения будут рассмотрены 3 октября 2018 года в 16:00 часов.

Для участия в конкурсе все необходимые материалы нужно предоставить до 1 октября 2018 года в управление архитектуры и градостроительства Туркестанской области (sauletuko@yandex.ru тел: 53-95-56). Победители будут награждены дипломами и денежными призами. Общий призовой фонд — 1 миллион тенге.

В конкурсе смогут принять участие физические и юридические лица. Требования к конкурсу: пояснительная записка, основные чертежи, определяющие цель эскиза.

Эскиз можно будет представить на бумаге или на компьютерном носителе, проекты должны быть размещены на планшетах размером 90х60 см.

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Предложения участников рассмотрит жюри, в числе которых известные архитекторы и специалисты.

Пресс-служба акима Туркестанской области

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