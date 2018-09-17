20 сентября во всех региональных филиалах АО «ЕНПФ» проводит традиционные встречи с населением – День открытых дверей . На этот раз мероприятие будет приурочено к двадцатилетию накопительной пенсионной системе Республики Казахстан.

Чтобы лучше узнать об особенностях этой системы мы решили побеседовать с директором Туркестанского областного филиала Байдуановым Саматом Стахановичем.

Самат Стаханович, расскажите, пожалуйста, в чем особенность накопительной системы и чем была вызвана необходимость перехода именно на такую модель?

В Советском союзе действовала солидарная пенсионная система, при которой пенсии выплачивались из отчислений работающих соотечественников. После распада Союза солидарную пенсионную систему унаследовали страны постсоветского пространства, в том числе и Казахстан. Но наследие имело ряд ощутимых недостатков. Во-первых, в независимом Казахстане наблюдалось сокращение рождаемости, при увеличении числа пожилых, что привело к непропорциональному соотношению между количеством работающих и пенсионерами. Во-вторых, в стране увеличивалась скрытая и явная безработица. Третий недостаток заключался в слабой связи между доходами работающих и размером выплачиваемой пенсии. Это не исключало вероятность, что люди с одинаковыми доходами получали бы разную пенсию, а граждане с сильно отличающимися доходами, получали бы пенсию одинакового размера. Также отсутствовал персонифицированный учет, что приводило к отсутствию индивидуальной заинтересованности в обеспечении старости.

Поэтому и главная цель пенсионной реформы 1998 года заключалась в создании справедливой пенсионной системы, основной принцип которой заключался в ответственности граждан за дальнейшую судьбу будущей пенсии. За основу была взята чилийская модель, которая в 80-х годах была признана одной из лучших в мире. Казахстан перенял ее главный принцип – обязательные ежемесячные пенсионные взносы работников в накопительный пенсионный фонд в размере, установленном как процент от дохода, аккумулируемых на индивидуальных пенсионных счетах с капитализируемым инвестиционным доходом.

Как известно, в 2013 году все частные фонды были закрыты. С чем это было связано? Они не оправдали свое существование?

Конкуренция на пенсионном рынке Казахстана сначала давала вполне положительный эффект, но со временем начали проявляться слабые места частных фондов. Периодически проявлялась «нездоровая конкуренция», когда фонды не вовлекали в накопительную пенсионную систему новых людей, а переманивали клиентов друг у друга. Зачастую в погоне за большой прибылью они вкладывались в рисковые инструменты и вместо прибыли оказывались в убытке, соответственно, свои деньги теряли вкладчики — обычные граждане.

Чтобы управление накоплениями граждан было более эффективным и безопасным, в 2013 года на базе ГНПФ был создан Единый накопительный пенсионный фонд. Основными задачами и целями создания ЕНПФ являются надлежащий учет пенсионных счетов вкладчиков, контроль их состояния, внесение своевременных изменений, связанных с естественным движением средств и проведение информационно-разъяснительной работы, а также осуществление выплат пенсионных накоплений.

Какие изменения принесло создание ЕНПФ пенсионной системе?

Создание и объединение пенсионных активов в ЕНПФ преобразовало рынок, но не повлияло на систему пенсионного обеспечения. В Казахстане сохраняется многоуровневая система и основные параметры накопительной пенсионной системы: персонификация счетов, собственность накоплений и их наследование, а также государственная гарантия сохранности пенсионных взносов. Пенсия также складывается за счет выплат из двух источников: из государственного бюджета в виде базовой и солидарной пенсий, и из ЕНПФ за счет имеющихся накоплений.

Создание ЕНПФ позволило сократить операционные расходы, связанные с учетом и хранением пенсионных активов, и административные расходы. Соответственно, уровень комиссионных вознаграждений сразу был снижен вдвое по сравнению с комиссиями, взимаемыми частными фондами. Более того, в результате проведенной работы по оптимизации бизнес-процессов, сокращению неэффективных расходов, внедрению новых электронных услуг и увеличению их доли в общем объеме оказанных услуг стало возможным дальнейшее снижение комиссионного вознаграждения. Также устранен риск совершения заведомо убыточных сделок с аффилированными лицами. Прекратилась злокачественная миграция вкладчиков из одного фонда в другой, что способствовало снижению общей эффективности системы. Кроме того, благодаря единой базе вкладчиков (получателей) появилась возможность сократить количество ошибочных технических счетов и проводить точные актуарные расчеты. Все это положительно сказалось на пенсионной системе страны.

Планируется ли перейти полностью на накопительную пенсионную систему?

Многоуровневая модель пенсионной системы успешно функционирует, и уже подтвердила верность сделанного выбора. Поэтому важно сохранить имеющиеся принципы диверсификации пенсионного обеспечения.

В 2040-х на пенсию начнут выходить люди, не имеющие стажа до 1998 года, следовательно, солидарный компонент полностью исчезнет, однако планируется, что ему на смену придет накопительный. Поэтому важно сейчас осуществлять обязательные пенсионные взносы на индивидуальный пенсионный счет в ЕНПФ своевременно и регулярно, периодически контролировать, делает ли работодатель отчисления по обязательным пенсионным взносам, сверяя данные полученные от него с выпиской со счета, при возможности – осуществлять добровольные пенсионные взносы.

Означает ли это, что государство снимет с себя полностью пенсионные обязательства?

Главный принцип многоуровней пенсионной системы – равное участие государства, граждан и работодателей в пенсионном обеспечении граждан. Государство не снимает с себя обязательство о пенсионном обеспечении всех граждан, иностранцев, а также лиц без гражданства, проживающих на территории Казахстана. Напротив, с этого года базовая пенсионная система была усовершенствована согласно принципам социальной справедливости и для стимулирования граждан к участи в пенсионной системе. Если раньше она назначалась всем одинаково, то теперь его размер будет зависеть от трудового стажа и стажа участия в накопительной системе, а также от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год. Уплачивая пенсионный взнос 10 и менее лет, можно рассчитывать на 54%, за каждый последующий год добавляется 2%. Если человек проработал 20 лет, начисляется пенсия в размере 74%, если 33 или больше лет — один прожиточный минимум (28 284 тенге).