На площади у здания акимата Астаны 8 сентября с 12:00 до 19:00 состоится гастрономическая выставка узбекской и национальной кухни в рамках мероприятий года туризма Узбекистана в Казахстане.

Как сообщает пресс-служба администрации города, гостям выставки будет представлена богатая кухня солнечного Узбекистана и национальные блюда Казахстана. Именитые шеф-повара, в том числе приехавшие из соседней республики, проведут мастер-классы по приготовлению традиционных блюд, где раскроют секреты своего мастерства.

Посетители выставки смогут принять участие в бесплатной дегустации ароматных яств, а также отведать в качестве угощения румяные лепешки из горячего тандыра. Аппетит подогреет насыщенная концертная программа с колоритными песнями и танцами.

Кроме того, для гостей выставки будет организован восточный базар и лотерея «От обеда к победе», где пройдет розыгрыш призов для взрослых и детей.

В церемонии торжественного открытия выставки примет участие посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев.