Жуткую ночь пришлось пережить уральцам 5 сентября. Под утро многие почувствовали толчки или вибрации. Мебель начала трястись, люстры — раскачиваться, а на полках зазвенела посуда.

Как сообщает «УралИнформБюро», причиной этого стало землетрясение магнитудой 5,6 балла, которое произошло около 4 часов утра. По информации сеймсмологов, эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров на удалении 7 километров от города Катав–Ивановск (расположен на 200 км западнее Челябинска).

Утром появились сведения о том, что на стене местной больницы обнаружили трещины, пациентов и персонал медучреждения эвакуировали. Занятия в индустриальном техникуме и школах Катав-Ивановска приостановлены. Специалисты обследуют фундаменты зданий на предмет безопасности. Данных о пострадавших нет.

Жители Челябинской области с утра пораньше начали делиться впечатлениями от пережитого в социальных сетях.

«Живу в Челябинске на 9 этаже. Под утро проснулись с женой одновременно от того, что посуда зазвенела и кровать закачалась. Сразу давай вспоминать, что учили в школе на ОБЖ, и что это может быть. На ум пришло землетрясение. Позвонил в 112, там мою догадку подтвердили. Успокоили, что угрозы жизни и здоровью нет. А что тут, собственно, вообще сделаешь? Пока вещи соберешь, пока сбежишь с 9 этажа… А на уроках географии нам говорили, что Уральские горы старые и не сейсмоопасные», — пишет на своей странице во «ВКонтакте» Евгений Потапов.

Сильнее других толчки ощутили жители Миасса и поселка Тургояк — они сообщают о смещении бетонных плит в квартирах.

«Нас на девятом этаже так трясло, что люстра звенела на весь дом и межкомнатные двери бились о стены», — делится в Instagram челябинка anya.mamanya.

Многие перепутали вибрации от движения тектонических плит со звуками работающей стиральной машинки.

Отзвуки сейсмологического явления докатились и до Среднего Урала. «Гул земли» почувствовали жители Арамиля, Сысерти, Екатеринбурга и даже Алапаевска.

«Район Эльмаш, почувствовали: кровать качало, и дверь шкафа–купе тряслась и дребезжала», «Уралмаш, район Белой башни. В 4 часа я думала, что полетела на кровати, как на ковре–самолете», — констатируют другие екатеринбурженки.

«Я смотрела киноленту «Хоббит. Пустошь Смауга». Лежала на диване. В районе 3–4 утра диван плавно качнуло несколько раз — нежно, совсем легко, словно садовые качели. Все–таки хорошие басы у моих колонок, подумала я», — рассказала корреспонденту «Уралинформбюро» жительница Екатеринбурга Анна Уставщикова.

Многие отметили странное поведение домашних питомцев. Попугаи истошно кричали и бились в клетках:

«Птица орала и металась по клетке, как будто ее режут–убивают. Вскочил, десять раз чертыхнулся, проверил, все ли выключено и заперто, ничего не понял, наорал на попугая, лег спать обратно».

Волнение почувствовали и четвероногие:

«У нас кошки примерно в это время, как очумевшие, спать не давали. Я ничего не почувствовала, а они орали». Многие отметили громкий лай собак именно в 4 часа утра.

По словам заведующего лабораторией сейсмометрии Института геофизики имени Ю.П.Булашевича Уральского отделения РАН Льва Сенина, землетрясения в Уральских горах случаются регулярно, но толчки силой больше 4 баллов — редкость. В среднем они случаются раз в 100 лет. Однако микроземлетрясения происходят постоянно — в основном это техногенные землетрясения силой не более 2–3 баллов, которые случаются из–за разработки шахт.

— Прогнозировать землетрясения природного характера невозможно. Толчки еще будут, но когда это случится, сказать нельзя, — подытожил сейсмолог.

А вот жители Кургана о случившемся в соседнем регионе, до которого всего тройка часов езды, узнали в основном из новостей. Курганцы не почувствовали ничего, кроме ужасной вони, похожей на запах канализации или чего–то протухшего, которая держится в городе уже которые сутки, а накануне вечером была особенно сильной.