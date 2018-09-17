Министерством здравоохранения РК совместно с ЮНИСЕФ разработано мобильное приложение «Патронажная медсестра», передаёт МИА «Казинформ».

Об этом сообщил на пресс-конференции в СЦК вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев.

«На сегодняшний день в Google Play Market доступна тестовая версия, количество скачиваний которой составляет более 200», — сказал он.

По информации спикера, данное приложение рассчитано для медсестер и родителей. Родители здесь могут получить медицински подтвержденную информацию. А также, внеся данные ребенка (вес, возраст и т.п.), смогут получить индивидуальную информацию по конкретной ситуации.

Как проинформировал вице-министр, в Кызылординской области проведена пилотная апробация данного мобильного приложения.

«По результатам проведенной пилотной апробации в 3 поликлиниках области средняя полученная оценка равна 7 (из 10)», — сообщил спикер.

Вместе с тем в настоящее время казахстанскими поставщиками IТ-услуг реализованы около 20 мобильных приложений.

По данным Олжаса Абишева, на официальном интернет-ресурсе (www.ezdrav.kz) РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК сформирован единый каталог существующих на рынке мобильных приложений в области здравоохранения.

При этом он отметил, что на региональном уровне действуют мобильные приложения «DamuMed» и «К врачу». Количество скачиваний мобильных приложений на конец августа 2018 года составляет порядка 1,5 млн.