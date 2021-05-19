Компания «Азия Сервис является одним из призванных лидеров казахстанской сети IT направлений и занимается внедрением и сопровождением программного продукта на основе собственных технологических разработок. В этом году компания разработала новую мобильное приложение «Кабинет сотрудника : Расчетные листки» Теперь справку о заработной плате и расчетные листки за отработанный период работники образования могут получить по мобильному приложению “Кабинет сотрудника”. Так же необходимо отметить что мобильное приложение интегрирована с информационной базой бухгалтерии.

Новым мобильным приложением «Кабинет сотрудника»: Расчетные листки, разработанной компанией «Азия Сервис» теперь будут пользоваться и преподаватели сотрудники школы №1 им. Пушкина. Представители компании тесно сотрудничают с образовательными учреждениями, по необходимости на месте консультируют, отвечают на вопросы по работе мобильного приложения.

разговаривают: Только в нашей области: Это только в г. Шымкенте по Казахстану нет. Вот смотрите Кабинет сотрудника.

Учитель Луиза Мураметова сразу же оценила удобства, а также мобильность данного приложения..Она благодарна разработчикам , теперь не надо обивать пороги ЦОН, бухгалтерии школы за получением справки о заработной плате, а также о начислениях в пенсионный фонд и т. д.

Луиза МУРАМЕТОВА, учитель сш. №1 им. А.Пушкина г. Шымкента:»Это приложение скачиваешь через плеймаркет заходишь в Кабинет сотрудника там наши данные и здесь буквально за считанные секунды получаешь Расчетный листок за любой период».

Компания «Азия Сервис» является одним из призванных лидеров казахстанской сети IT . Новая разработка компании была внедрена в управление образования г. Шымкента. Расчётные листки за отработанный период, а также необходимые справки можно будет получить через созданное мобильное приложение “Кабинет сотрудника.

Мамед МАДАДОВ, директор представительства компании «Азия сервис» в Шымкенте:»По просьбе управления образования мы разработали мобильное приложение. В управлении образования сотрудники пользуются, наши клиенты довольны. Программа разработана бесплатно. Сейчас вы сами видели мы презентовали приложение в сш.№1. Во все школы отправляем и данные, чтобы запустить».

Компания «Азия Сервис» основана в 2009 году и сегодня является одним из крупнейших игроков на рынке обслуживания программы «1С». Головной офис «Азия Сервис» расположен в Шымкент, региональные представительства — в Нур-Султане , Алматы Алматинской, Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областях .

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