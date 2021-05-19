Компания «Азия Сервис является одним из призванных лидеров казахстанской сети IT направлений и занимается внедрением и сопровождением программного продукта на основе собственных технологических разработок. В этом году компания разработала новую мобильное приложение «Кабинет сотрудника : Расчетные листки»  Теперь справку о заработной плате и расчетные листки за отработанный период работники образования могут получить по мобильному приложению “Кабинет сотрудника”. Так же необходимо отметить что мобильное приложение интегрирована с информационной базой бухгалтерии.

Новым мобильным приложением «Кабинет сотрудника»: Расчетные листки, разработанной компанией «Азия Сервис»  теперь будут пользоваться и преподаватели сотрудники  школы №1 им. Пушкина. Представители компании  тесно сотрудничают с образовательными учреждениями, по необходимости  на месте консультируют, отвечают на  вопросы по работе мобильного приложения.
разговаривают:  Только в нашей области: Это только в г. Шымкенте  по Казахстану нет. Вот смотрите Кабинет сотрудника.

Учитель Луиза Мураметова  сразу же оценила удобства, а также  мобильность данного приложения..Она благодарна разработчикам , теперь не надо обивать пороги ЦОН,  бухгалтерии школы  за получением справки о заработной плате, а также о начислениях в пенсионный  фонд и т. д.

Луиза МУРАМЕТОВА, учитель сш. №1 им. А.Пушкина г. Шымкента:»Это приложение скачиваешь через плеймаркет заходишь в Кабинет сотрудника  там наши данные  и здесь буквально за считанные секунды получаешь Расчетный листок за любой период».

Компания «Азия Сервис» является одним из призванных лидеров казахстанской сети IT . Новая  разработка компании  была внедрена в управление образования г. Шымкента. Расчётные листки за отработанный период, а также необходимые справки  можно будет получить через созданное мобильное приложение “Кабинет сотрудника.

Мамед МАДАДОВ,  директор представительства компании  «Азия сервис» в Шымкенте:»По просьбе управления образования мы разработали мобильное приложение. В управлении образования сотрудники пользуются, наши клиенты  довольны. Программа разработана бесплатно. Сейчас вы сами видели мы презентовали приложение в сш.№1. Во все школы отправляем и данные, чтобы  запустить».

Компания «Азия Сервис» основана в 2009 году и  сегодня является одним из крупнейших игроков на рынке обслуживания программы «1С». Головной офис «Азия Сервис» расположен в Шымкент, региональные представительства —  в Нур-Султане , Алматы  Алматинской, Актюбинской,  Туркестанской, Западно-Казахстанской  и Жамбылской областях .
Адрес   г. Шымкент  ул. Майлы Кожа,  70
тел. 8 (7252) 39-48-48, 39-18-20

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