Внимание всем любителям начинать новую жизнь с понедельника: у вас есть уникальный шанс начать ее уже с выходных. Потому что 22 сентября начался обратный отсчет до Нового года. Любимый всеми праздник наступит ровно через 100 дней, за вычетом выходных уже до него осталось 98 суток.

Как провести это время с пользой, и предлагает вам прислушаться к идеям по самосовершенствованию, чтобы встретить Новый год другим человеком.

1–3-я недели: очищаем дом

Множество исследований доказали, что уборка не только очищает наше физическое пространство, но и помогает привести в порядок мысли и достичь душевного равновесия.

Итак, поехали!

Избавляемся от лишнего.

Этот совет стар как мир, но полон мудрости. Если действительно заняться уборкой дома, а не перекладыванием ненужных вещей с места на место, ваш дом преобразится. А помочь в этом могут рекомендации специалистов по наведению порядка.

Преображаем пространство.

В каждом доме есть раздражающие мелочи: сломанная розетка, кусок обоев, оторванный ребенком, облупившаяся ручка двери. На полноценный ремонт не тянет, но внешний вид и ваше настроение портит.

Составьте список комнат и того, что надо в них сделать. Постепенно устраняйте эти недоделки. Уверяем вас, вам не придется тратить уйму денег на нескончаемый ремонт, но ваше жилище станет выглядеть лучше.

4–6-я недели: отношения

Подумайте о тех людях, которые делают вас счастливее, и ответьте им взаимностью.

Позвоните друзьям и родным, которых вы давно не видели, навестите пожилых родственников, наладьте отношения с теми, с кем они были испорчены.

Устройте романтический вечер своей второй половинке. Составьте список подарков для родных и любимых. Купите их заблаговременно, а не накануне 31 декабря, как привыкли это делать многие из нас. Напишите и отправьте поздравительные открытки друзьям, которые находятся далеко от вас, чтобы они получили поздравление точно к празднику.

7–9-я недели: питание

До новогодних оливье в тазиках еще полтора месяца, а это значит, что у нас есть время обзавестись полезными пищевыми привычками.

Мы слышали эти советы миллион раз, но ни разу им не следовали: ограничьте употребление сладкого, замените мучное и жареное фруктами, овощами, бобовыми и злаками. Ешьте разнообразную и полезную пищу, пейте больше воды, ведь вы — это однозначно то, что вы едите. Мотивация в виде стройного и здорового тела к Новому году должна помочь.

Откажитесь от готовых снеков и перекусов, собирайте их самостоятельно. Заодно немного сэкономите.

10–12-я недели: спорт

Просто ради интереса (спортивного, разумеется), постарайтесь придерживаться этих простых правил:

Перестаньте использовать лифт, ходите больше пешком. Выходите из общественного транспорта на пару остановок раньше, дальше паркуйте свою машину, чтобы «выхаживать» рекомендуемые врачами 10 тыс. шагов в день.

Начните приседать, отжиматься, качать пресс или бегать. Если прямо сейчас сделать, допустим, 10 приседаний и каждый день увеличивать число повторений, к Новому году ваше тело примет совсем другие очертания.

13–14-я недели: саморазвитие и отдых

Вы славно потрудились! Завели много полезных привычек, укрепили силу воли, стали полны гордости и самоуважения. И даже подарки уже купили.

Пора отдохнуть и подвести итоги.

Психологи уверяют: чувство благодарности делает нас счастливее. Напишите список 100 приятных событий уходящего года, которые принесли вам положительные эмоции или научили чему-то новому. Полистайте фото, сделанные за год, чтобы освежить впечатления.

Составьте список желаний и мечтаний на наступающий год. А ровно через год не забудьте его перечитать и вычеркнуть все исполнившееся.

Возьмите в привычку исполнять свои мечты: вспомните все то, чего давно хотели, и начните каждую неделю нового года делать робкие шаги навстречу своим стремлениям. Если вы хотели стать поваром — еженедельно готовьте новое блюдо или запишитесь на кулинарные курсы. Мечтали стать писателем — не вставайте из-за стола, пока вы не будете каждый день писать по 2 страницы. Ваша давняя страсть — путешествия? Помечтайте, куда бы вы хотели отправиться в ближайшие 12 месяцев, и начните копить на желанную кругосветку прямо сейчас.

Напишите письмо себе в будущее, расскажите в нем, как вы живете сейчас, что вас тревожит, какой видите свою жизнь через 10-20-30 лет.

Составьте список must read и must see — запишите книги, фильмы, спектакли и культурные события, которые вы всегда мечтали посмотреть и посетить. Начните вычеркивать пункты из этого списка уже в новогодние каникулы.

Отключите на денек телефон, устройте себе день тишины. Можно совместить этот день с уходом за собой: теплой ванной, маской для лица и массажем. А потом примерьте свой новогодний наряд и предвкушайте праздник.

Украсьте дом. Украшение елки и развешивание гирлянд как нельзя лучше создаст праздничное настроение и, возможно, станет доброй семейной традицией.

Если вы будете следовать нашему списку, то 31 декабря встретите буквально другим человеком: легким и волевым, отдохнувшим и полным сил, мечтающим и исполняющим свои мечты. А главное, верящим в чудеса — прямо как в детстве. Но теперь вы уже знаете, что чудеса можно творить самим.

Чувствуете приближение Нового года? Считаете ли вы этот праздник просто лишним поводом отдохнуть или же для вас это отправная точка, возможность начать жизнь с чистого листа?