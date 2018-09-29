Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочей поездки в Шымкент провел совещание по вопросам социально-экономического развития города республиканского значения, передает пресс-служба Президента РК.

Выступая перед активом города, Глава государства подчеркнул, что перед Шымкентом после обретения им республиканского статуса стоят новые задачи, требующие современных подходов и выверенной стратегии.

«Став третьим мегаполисом республики с населением свыше одного миллиона человек, Шымкент должен изменить свою модель развития, подобно тому, как это ранее сделали Астана и Алматы. В городе реализуется ряд перспективных проектов, еще больше запланировано. Поэтому сегодня нам необходимо обсудить дальнейшие пути развития Шымкента и определить стратегию», – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание участников совещания на отдельных вопросах нового позиционирования Шымкента.

«Шымкент должен стать мощным экономическим центром Центральной Азии, крупным и притягательным мегаполисом с комфортными условиями для его жителей и гостей. Новая стратегия развития города должна быть ориентирована на формирование в этом регионе крупного промышленного, инновационного, туристического, торгового и логистического центра», – подчеркнул Глава государства.

Президент Казахстана отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса в городе, а также развития кластеров и предприятий в сфере легкой промышленности, строительства, фармацевтики и медицинских услуг.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев указал на необходимость повышения качества образования в высших учебных заведениях города, создания современных инновационных центров по примеру Назарбаев Университета и Парка инновационных технологий.

Глава государства также остановился на вопросах укрепления международных связей города в контексте развития его туристического потенциала.

«Шымкент должен стать центром притяжения туристов. Поэтому город должен развиваться системно по всем направлениям. Также необходимо наращивать международное взаимодействие. На примере межрегиональных форумов, проводимых совместно с Российской Федерацией, нужно проработать концепцию и запланировать аналогичное сотрудничество с Узбекистаном. Правительству совместно с акиматом города следует подготовить план мероприятий международного уровня, которые будут проходить в Шымкенте», – сказал Президент Казахстана.

В ходе совещания особое внимание уделено вопросам концептуального развития города с применением «умных технологий».

«Важно не допускать нарушений архитектурных и градостроительных норм, пресекать хаотичную застройку и сокращать строительство одноэтажных домов. Кроме того, следует подвергнуть сносу старое ветхое жилье и эффективно использовать высвободившиеся территории под возведение современных парков, спортивных площадок, многоэтажных жилых комплексов и бизнес-центров», – сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение Глава государства остановился на вопросе строительства в городе социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ, медицинских учреждений и жилых домов. Для этого Президент Казахстана поручил использовать механизмы ГЧП и провести широкую разъяснительную кампанию по программе «7-20-25».

В рамках рабочей поездки Нурсултан Назарбаев ознакомился с планами строительства жилья и социальной инфраструктуры Шымкента. Президенту Казахстана была представлена информация о реконструкции и строительстве городских объектов.

Кроме того, Глава государства посетил центр оказания социальных услуг, в котором расположены центр обслуживания населения, центр занятости, миграционная служба и ЗАГС. Центр ориентирован на оказание государственных услуг в цифровом формате, как для горожан, так и для иностранных инвесторов.

Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул важность реализации программы цифровизации в контексте повышения качества и оперативности предоставления государственных услуг населению.