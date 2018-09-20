В этом году в мегаполисе появится еще один Арбат.

Он займет часть улицы Бейбитшилик рядом с парком «Мир фантазий». На это было выделено 560 миллионов тенге. Строительные работы на объекте – в самом разгаре.

Здесь появятся фонтаны и велодорожки. Автомобильное движение по Арбату запретят. Новый объект длиной 430 метров и шириной 35 метров закончат до конца текущего года.

Обустроенная территория станет не только местом отдыха горожан, но и центром творчества – здесь будут мастерские, галереи, а также селфи-зона. А в центре Арбата разместится гранитная атлас-карта Казахстана.