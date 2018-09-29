В ближайшие несколько лет Шымкент полностью преобразится. Его трансформация из областного центра в мегаполис уже началась, сообщает «Хабар 24».

Сейчас здесь реализуют сразу несколько глобальных проектов. Это «Шымкент-сити» — модернизация так называемого «старого города», строительство нового терминала аэропорта и железнодорожного вокзала. Не меньше планов и в духовной столице республики. Генеральный план Туркестана еще не утвержден, но уже сейчас известно, что это будет город «безопасных и умных технологий».

На территории в 427 гектаров реализуют проект «Шымкент-сити», который уже стал его визитной карточкой. По словам специалистов, здесь будет проживать 56 тысяч человек. В ближайшие 7 лет построят 7 школ, 21 детский сад и 324 многоэтажных дома. 14 многоэтажек уже сдали в эксплуатацию. Сейчас строится школа. В жилом массиве будет 12 кварталов. В каждом — объекты малого и среднего бизнеса, построят в микрорайоне и торгово-развлекательные центры, поликлиники, парки, аллеи и зоны отдыха. Новые дома возведут и в старой части города.

Женис Баимбетов, и.о. руководителя управления градостроительства и архитектуры г.Шымкента: — В проекте подетальной планировки имеется высокоэтажная застройка от 9-ти до 12-ти этажей, высокоэтажные жилые дома будет озеленяться, благоустраиваться, это будет местом притяжения всех горожан и туристов. А в центре города по рисункам исторических книг восстановят древнюю цитадель. Реставраторы обещают до конца года поднять одну крепостную стену, а через два года полностью воссоздать объект.

Азамат Ергешбаев, научный сотрудник ЮКГУ им. А. Ауезова: — Около трёх тысяч квадратных метров изучено, вскрыты жилые кварталы, связанные со средневековьем и поздними средневековыми периодами, планируется открытие здания музея, это именно в отсутствующей части памятника, где «обгрызанная часть», где будут храниться вот эти все полученные артефакты в дальнейшем.

Для привлечения большего потока туристов в городе планируют построить новый железнодорожный комплекс, реконструировать действующий вокзал. А в аэропорту на частные инвестиции возведут новый терминал. Акимат же реконструирует инженерные сети, построит дороги и привокзальную площадь. Не меньше планов и в новом областном центре. Туркестан станет безопасным и «умным» городом. Будет модернизирована система общественного транспорта. Также цифровизируют работу коммунальных служб. А на 100 гектарах построят новый микрорайон.