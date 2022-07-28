Парк в «Шымкент сити» чем же будут удивлять горожан?

В Шымкенте в скором будущем появится новое место для прогулок и отдыха, по информации из официальных источников на парк планируется потратить несколько миллиардов тенге.

Строить его хотят в новом микрорайоне третьего мегаполиса «Шымкент Сити».

«Заказчик – ГУ «Управление строительства города Шымкент»; наименование – работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений; дополнительная характеристика – строительство парка на земельном участке 18 га в микрорайоне Шымкент сити города Шымкент; плановая сумма – Т5 772 170 827», — говорилось в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

В ГУ «Управление строительства города Шымкент» нашим корреспондентам заявили, что цена будет куда ниже, однако точную сумму так и не назвали. Но нам удалось узнать, как будет выглядеть столь дорогой проект, заявленный на портале госзакупок.

По словам проектировщиков, жителей города, будет встречать роскошная арка. На территории будет расположен фонтанный комплекс «Тюльпан» с тематическими скульптурами и амфитеатром вокруг, также главная пешеходная аллея. А на центральной площади планируется установить смотровую башню, высотой 40м, диаметром 15м. Про маленьких горожан тоже не забыли!

«Так как парк рассчитан на семейный отдых на каждом участке предусмотрены детские площадки с уникальными игровыми комплексами, лазалками, искусственными холмами с горками для катаний, роллердром. По всей территории парка проходит вело- и беговая дорожка, маршрут которой составляет 4 км; на всей протяженности несколько «work out» площадок, S общая=1700м2. В целях создания пространства парка единым целым, в местах пересечений с улицами предлагается установить светофоры с таблом вызова пешехода и устройством широких, пешеходных разметок.

На территории парка применена современная система навигации: электронные указатели и информационные стенды, оборудование для зарядки электроустройств, локально использованы смарт-светильники с wi-fi, динамиками и солнечными батареями, проекционное оборудование»,- отметили в управлении строительства города Шымкент.

Но, изюминкой могут стать удивительные скульптурные композиции. К примеру «Глобус Шымкента» его планируют сделать в виде шара как символ планеты – единого дома человечества. Верхняя часть – образ города, самые важные достопримечательности, знаковые строения и узнаваемые символы, собраны авторской техникой в форму шара и отлиты из бронзы. Нижняя часть – рельефная геральдика с национальным орнаментом.

В На эскизном проекте, который показали журналистам нашего сайта обозначены и тематические –зеленые зоны с различными аллеями. Такими как «вишневый сад», «платановая аллея», «сосновый бор», «ивовая», «кленовая», «дубовая» аллеи, «фруктовый сад».

Отмечается, что будут и цветочные поляны с сезонными цветами и скульптурными композициями, а еще «сад света» с установкой световых композиций, элементов различной подсветки.

Вот только когда будет объявлен тендер, и в каком году появится объект узнать не удалось, как и то какую сумму на него все же выделяют.

Алиса Бойко