Заместитель акима Шымкента Бауыржан Мамыталиев побывал на строительной площадка комплекса «Шымкент-Сити» и поделился со своими подписчиками в Инстаграм.

«Ознакомился с ходом строительства жилых домов в административно-деловом центре города и микрорайоне Шымкент сити по программе “Нұрлы жер.

Всего из государственного бюджета ведется строительство 51 многоэтажных жилых домов (3130 квартир). В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 27 жилых домов на 1554 квартир, 120,2 тыс. кв.м.,из них:

-Кредитных 11 жилых домов (656 квартир, 48,7 тыс. кв.м.);

-Арендных 16 жилых домов (898 квартир, 71,5 тыс. кв.м.)», — написал заместитель акима Шымкента.