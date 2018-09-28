Количество рекламы на казахстанских телеканалах предлагают сократить в Министерстве информации и коммуникаций РК. Соответствующие поправки в Закон «О внесениях изменений по вопросам рекламы» на сегодняшний день находится на рассмотрении Сената Парламента РК, передаёт корреспондент BNews.kz.

Заместитель директора Департамента государственной политики в области СМИ МИК РК Бекзат Рахимов в рамках форума Astana Media Week рассказал о возможных изменениях в ротации рекламы в вечернее время на отечественных каналах.

«Очень активно обсуждаются населением и задаются нам вопросы о том, почему у нас так много рекламы в вечернее время, и почему так мало социальной рекламы на телеканалах. Эти нормы ещё не приняты, но они уже находятся в Сенате на рассмотрении в рамках Закона «О внесениях изменений по вопросам рекламы». Мы надеемся, что до конца года он будет принят. Есть все основания полагать, что со следующего года в вечернее время: с 18:00 до 23:00 в рамках каждого часа объём рекламы не должен будет превышать 20% от общего объёма вещания – 12 минут», — сказал Бекзат Рахимов.

Он добавил, что при мониторинге контроля по данной норме будет учитываться каждый час вещания.

«Не будет такой возможности, чтобы в один час показывали 2 минуты рекламы, а в другой – 22 минуты», — пояснил Рахимов.

Кроме того, он рассказал о поправках, находящихся сейчас на рассмотрении Парламента РК, согласно которым станет обязательным требование демонстрации социальных роликов на телеканалах, в количестве как минимум, 10 выходов в течение дня.

«Наконец-то сейчас находятся на рассмотрении в Парламенте поправки, связанные с тем, что на обязательных телеканалах, а их 15 в Казахстане, обязательным будет требование, чтобы было минимум 10 выходов в дневное время социальной рекламы. Начиная с утра: с 6:00 до 00:00. Социальная реклама должна быть в равных количествах на русском и казахском языках. При этом два выхода должны быть именно в рамках прайм-тайм, как раз в вечернее время с 18:00», — добавил эксперт.