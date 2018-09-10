Фестиваль «Старая пластинка» собрал жителей и гостей города в центральном парке Шымкента.

Уже традиционный и любимый музыкальный вечер каждый год становится своеобразной машиной времени для всех тех, кто любит музыку предыдущих десятилетий. Хиты в исполнении местных музыкантов ежегодно дарят слушателям прекрасное чувство ностальгии.

Хиты 60-х и 70-х годов звучали в Шымкенте весь вечер. Как и полвека назад, когда на этом самом месте проводились музыкальные вечера, уже седьмая по счету «Старая пластинка» собрала в субботу в центральном парке больше тысячи зрителей. Послушать любимые хиты прошлых десятилетий собрались шымкентцы разных поколений.

Денис ПОНАМАРЕНКО, руководитель филиала русских, славянских и казачьих организация Туркестанской области: «Видно, что людям нравится и я думаю, что мы будем добавлять песни, которые были хитами и в 80-е и даже в 90-е годы».

В программе старой пластинки были выступления известных в Шымкенте исполнителей и творческих коллективов. Нестареющие шлягеры тех годов исполнили группа «Фонограф», хор «Святоч», коллектив ветеранов.

Любят выходить на сцену «Старой пластинки» и известные в городе артисты оперного театра Алексей Скибин и Гульжан Раскалиева. Их выступления шымкентцы всегда ждут с нетерпением.

Алексей Скибин, Гульжан Раскалиева: «Мы на этих песнях выросли, и мы всегда их поем, их пели наши мамы, бабушки. И это так здорово, ведь такие мелодичные песни, стихи замечательные поэтов».

«Старая пластинка» — это вечер ностальгии. Когда один раз в год наши бабушки и дедушки, мамы и папы могут перенестись во времена их яркой молодости. Когда с удовольствием можно вспомнить как болели ноги после танцев на дискотеках. Поколения сменяют друг друга, но удивительно то, что песни тех лет любит слушать и молодежь. Наверное поэтому «Старая пластинка» никогда не постареет.

Анастасия Новикова