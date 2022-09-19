Музыкальный ретро-фестиваль «Старая пластинка» прошел в Шымкенте

Минувшие выходные в южном мегаполисе прошли ярко, весело и шумно.

А все потому что в Центральном парке состоялся традиционный музыкальный фестиваль «Старая пластинка». Здесь собрались сотни любителей ретро-мелодий — это и взрослые, и молодежь. Музыка предыдущих десятилетий вернула публику в былые времена.

Перед зрителями выступили известные в городе творческие коллективы.

«Весело, хорошо, просто отлично, почаще бы так. Не только славянский центр, все народности и культуры- корейский центр, уйгурский, казахский, чтобы мы все вместе участвовали, дружно. Надо организовать такое мероприятие. Чтобы мы всегда жили так дружно, в единстве, чтобы наш Казахстан процветал. Всем мира и творческих успехов», — пожелала Татьяна Викторовна, жительница Шымкента.

Организовали мероприятие славянский культурный центр. Фестиваль продлился несколько часов, вход совершенно свободный.

«Мы пришли сюда послушать свои любимые песни. Моя любимая песня как раз в тему -Листья желтые. Пришел сентябрь в наш любимый город Шымкент. Атмосфера замечательная, душевная, все очень нравится», — сказала жительница Шымкента.