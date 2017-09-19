В Шымкенте прошел музыкальный ретро-фестиваль «Старая пластинка»

В Центральном парке Шымкента прошел шестой по счету музыкальный ретро-фестиваль «Старая пластинка». Сотни зрителей собрались, чтобы традиционно в этот вечер послушать хиты прошлого столетия.

Путешествие в прошлое открывает группа «Фонограф». В исполнении музыкантов звучат нестареющие хиты 60-70-80 годов прошлого столетия — лучшие песни и танцевальные композиции.

Центральный парк Шымкента для проведения ретро — фестиваля был выбран не случайно. Когда — то на танцплощадке парка вальсировала молодежь, играл эстрадный оркестр. А сегодня звучат песни в исполнении Алексея Скибина, Гульжан Раскалиевой, Бауыржана Аширова и многих других солистов и ансамблей.

Послушать нестареющие хиты прошлого столетия собрались сотни благодарных слушателей. На этих мелодиях выросло не одно поколение. Их слушают и сейчас, причем не только люди старшего поколения, но и молодежь.

Юрий Кирюхин, руководитель областного филиала ассоциации русских, славянских и казачьих организаций: «Начиная от глубоких ветеранов, хорошо представлено среднее поколение и очень много молодежи. Потому что действительно, хорошая музыка, прекрасные слова — они не могут никого оставить равнодушными. Музыка она зажигает и вы видите что пятачок, круг, сегодня забит танцевальными парами».

Под зажигательные песни тех лет, устоять невозможно. Кто-то пританцовывает, сидя на месте… Зрители посмелее — выходят на танцпол.

«Было бы здорово если бы фестивали такие проводили каждый раз, очень интересно слушать старую музыку» — жительница города.

«Немножко позитива, которого не хватает, проблем много, а здесь их можно оставить там и расслабиться. Мы не первый год приходим, немножко вернулись в юность сегодня, ну слов нет, очень все нам нравится прям» — житель Шымкента.

«Мы от души натанцевались, очень весело и хотелось бы почаще» — гость фестиваля.

«Уже второй год сюда приходим, все очень хорошо,прям настроение такое хорошее» — жительница города

В ретро-фестивале продемонстрировали своё хореографическое мастерство коллективы бальных и эстрадных танцев. Коллективы Дворца школьников, Областного славянского культурного центра и школы танцев «Би-таны» подготовили красочные танцевальные номера.

Почитателей мелодий «Старой пластинки» с каждым ретро — шлягером становилось в парке все больше.

Горожане и гости Шымкента с большим удовольствием и теплотой пели и танцевали. Уходить никто не спешил. Праздник нестареющих хитов закончился поздним вечером.

Анастасия Новикова