В Шымкенте не останется без внимания ни один перекресток, а значит ни один дорожный лихач. В ближайшие 3 года на улицах мегаполиса установят еще 11 тысяч 77 камер наблюдения, передает 24.kz.

Эффективность умной техники полицейские уже оценили: за 8 месяцев текущего года 479 камер, подключенных к центру оперативного управления, выявили около 34 тысяч правонарушений, две трети из которых связаны с нарушениями правил дорожного движения.

Этот центр – самое сердце огромной «машины», которая следит за порядком на улицах и оживленных перекрестках мегаполиса. Умная техника позволяет фиксировать нарушения закона и призвать к ответственности нарушителей, найти угнанный автомобиль, опознать личность человека, сидевшего за рулем. Благодаря камерам наблюдения, подключенным к центру оперативного управления, полицейские Шымкента только в этом году выявили больше 34 тысяч правонарушений.

Ерлан Абдукасимов, и.о. начальника ЦОУ ДВД г.Шымкента: «Они очень хорошо влияют на оперативность выявления правонарушений и раскрытие преступлений по горячим следам, с помощью камер видеонаблюдения на сегодняшний день 157 преступлений раскрыто».

Уже сегодня на самых оживленных городских перекрестках работает 479 камер. Еще 35 новейших установок «Сергек» появится до конца года. А к 2021 году полицейская служба Шымкента получит еще 11 тысяч 77 новых камер. Техника не только фиксирует все нарушения и обеспечивает безопасность дорожного движения, она позволяет координировать работу всех дорожных полицейских.

Хусаин Манабаев, командир взвода полка ДПП МПС: «Составляем протокола по линии дорожной полиции. Бывает 50-60 нарушителей, из них бывают и злостные нарушители. Примерно в течение часа на территории Аль-Фарабийского района 7-10 нарушений выявляют сотрудники полиции».

Полицейские уверены, что такая масштабная цифровизация быстро принесет свои плоды: в два раза повысится эффективность и оперативность работы, увеличится раскрываемость преступлений.